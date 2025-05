LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Manila Esposito a caccia del titolo all-around!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del concorso generale individuale femminile agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) va in scena l’attesissimo all-around, la prova che premia l’atleta più completa sui vari attrezzi. Le migliori 24 ragazze si sono guadagnate il diritto di disputare questo atto conclusivo che incoronerà la Reginetta del Vecchio Continente e l’Italia si presenterà all’appuntamento con grandissime ambizioni.

Manila Esposito ha siglato il miglior punteggio del turno preliminare e scenderà in pedana per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a Rimini: confermarsi sul trono del giro completo sarebbe un’impresa monumentale per la 18enne campana, che la proietterebbe di diritto nella storia della Polvere di Magnesio in campo europeo. L’azzurra potrà fare leva su un elegantissimo corpo libero, su uno splendido esercizio alla trave da bronzo olimpico, su una prova di sostanza alle parallele asimmetriche.

La nostra portacolori dovrà tenere a bada la rumena Ana Barbosu e la tedesca Helen Kevric, le avversarie più temibili nella lotta per il successo. L’esordiente Sofia Tonelli si presenterà con il quarto accredito e proverà a regalarsi un sogno, dovranno essere prese in considerazione anche la spagnola Alba Petisco, l’olandese Naomi Visser e la francese Lorette Charpy.

Si inizierà alle ore 14.00 e si andrà avanti fino alle ore 16.00 circa.