LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna in grande nella novità gara a squadre miste

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale prosegue a Lipsia (Germania) con la disputa della novità di questa edizione del campionato continentale, la gara a squadre miste. Una novità storica è pronta a fare il suo ingresso nel programma dei Campionati Europei di ginnastica artistica, in programma a Lipsia, in Germania, dal 28 maggio. Per la prima volta verrà assegnato il titolo continentale nella gara a squadre miste, un format innovativo che abbina uomini e donne della stessa nazione in una competizione ad alta intensità e spettacolarità.

Il nuovo evento si disputerà mercoledì 28 maggio in serata, su un arco temporale di circa due ore, e vedrà protagoniste le 16 migliori coppie emerse dalle qualificazioni. Ogni squadra sarà composta da un ginnasta uomo e una donna, scelti in base ai migliori punteggi ottenuti sugli attrezzi specifici durante le fasi preliminari. Le donne gareggeranno su volteggio, trave e corpo libero, mentre gli uomini si sfideranno su corpo libero, parallele pari e sbarra. Le migliori otto coppie accederanno ai quarti di finale dove si esibiranno in specialità diverse rispetto a quelle del primo turno (sempre una a testa per uomo e donna), le prime quattro si qualificheranno alla finale dove si gareggerà con l’attrezzo rimasto e ci si contenderanno le medaglie.

La competizione si preannuncia particolarmente avvincente anche per il suo formato dinamico, pensato per il pubblico e per la valorizzazione del lavoro di squadra tra atleti di entrambi i settori. Non sono previsti cambi di formazione, a meno di infortuni, a testimonianza dell’importanza della coesione tecnica e mentale tra i due componenti della squadra. Questo nuovo format europeo rappresenta anche un banco di prova in vista di un possibile inserimento nel programma dei Giochi di Los Angeles 2028, dove la Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) potrebbe adottare un sistema simile, sebbene i dettagli non siano ancora stati ufficializzati. A Lipsia, però, sarà già possibile respirare aria di futuro. E la corsa al primo storico titolo europeo a squadre miste è pronta a cominciare.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00 con la prima suddivisione e si andrà avanti fino alle ore 19.00. Buon divertimento a tutti.