LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: le azzurre sognano di difendere la corona nella gara a squadre!

La formazione dell’Italia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale si apre a Lipsia (Germania) con la disputa delle qualificazioni femminili, che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre. Si adotterà la formula del 5-4-3: ogni Nazionale schiera cinque atlete, quattro salgono sui vari attrezzi, solo i migliori tre punteggi di specialità vengono presi in considerazione ai fini della classifica generale.

Al termine di una giornata lunghissima scopriremo chi salirà sul primo podio di questa competizione, ma anche le otto qualificate alle varie finali di specialità e le migliori 24 ginnaste che si fronteggeranno nell’atto conclusivo del concorso generale individuale. L’Italia si presenterà con i favori del pronostico, chiamata a difendere lo scettro conquistato lo scorso anno a Rimini: le veterane Manila Esposito e Alice D’Amato, affiancate dalle esordienti Giulia Perotti, Emma Fioravanti e Sofia Tonelli.

Le azzurre hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per fare incetta di finali. Le ragazze del DT Enrico Casella scenderanno in pedana alle ore 18.00, nella quarta e ultima suddivisione, insieme alle altre big: la Gran Bretagna, la Francia, la Romania e la Germania sembrano essere le avversarie più quotate. Arriverà la quarta apoteosi della nostra storia dopo Volos 2006, Monaco 2022 e Rimini 2024?

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00 con la prima suddivisione e si andrà avanti fino alle ore 20.00, l’Italia si esibirà alle ore 18.00 con le altre big. Buon divertimento a tutti.