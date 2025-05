LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Casali e Targhetta sognano la magia nelle finali di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale prosegue a Lipsia (Germania) con la disputa della prima metà delle finali di specialità. I migliori otto atleti sui vari attrezzi si sono qualificati per gli atti conclusivi e si daranno battaglia per le medaglie. Si incomincerà alle ore 16.00 con il corpo libero maschile e si proseguirà poi nell’ordine con volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche e corpo libero.

Lorenzo Minh Casali ha siglato il miglior punteggio di qualifica al quadrato e andrà a caccia del risultato di lusso sfidando una sfilza di avversari di lusso. L’esordiente Gabriele Targhetta ha firmato il secondo riscontro al cavallo con maniglie e proverà a inseguire al podio insieme a Yumin Abbadini, quinto nel turno preliminare. La missione sarà più complicata, ma non impossibile, per Manila Esposito alle parallele asimmetriche, dove ci sarà anche Sofia Tonelli, ripescata dopo l’infortunio della tedesca Helen Kevric.

Si parte alle 16.00 con la finale del corpo libero maschile, dove l’Italia sogna in grande con Lorenzo Minh Casali, brillante in qualificazione con un 14.433 frutto di un esercizio pulito e ben costruito. Dovrà vedersela con due avversari dal punteggio identico (14.400): il britannico Harry Hepworth, dotato della massima nota D (6.1), e l’israeliano Artem Dolgopyat, oro olimpico a Tokyo. Occhio anche all’altro britannico Luke Whitehouse, mentre Kevin Penev (Bulgaria) e Nazar Chepurnyi (Ucraina) proveranno ad inserirsi nella lotta per le medaglie.

Alle 16.45 si passa al volteggio femminile, dove le otto finaliste si sfideranno su due salti per conquistare il podio. La tedesca Karina Schoenmaier guida la classifica con una media di 13.833, seguita dalla belga Lisa Vaelen e dalla francese Ming Van Eijken, entrambe a 13.716. Possibili sorprese dalla bulgara Valentina Georgieva e dalla veterana slovena Teja Belak, mentre proveranno a farsi largo anche la spagnola Laia Font e l’ungherese Greta Mayer. Il programma prosegue alle 17.30 con il cavallo con maniglie, una delle specialità storicamente più tecniche della ginnastica maschile. L’Armenia presenta due atleti di altissimo livello come Hamlet Manukyan (14.566) e Mamikon Khachatryan (14.400), ma l’Italia risponde con Gabriele Targhetta, secondo in qualifica con 14.533, e Yumin Abbadini, quinto con 14.233. A completare la finale l’esperto Matvei Petrov (Albania) e il finlandese Robert Kirmes.

Alle 18.15 sarà il turno delle parallele asimmetriche femminili, con una finale ricca di talento. In testa c’era la tedesca Helen Kevric (14.766) ma ha rinunciato per infortunio favorendo così il ripescaggio dell’azzurra Sofia Tonelli e quindi la grande attesa è per la belga Nina Derwael, già campionessa olimpica, che ha centrato un 14.400 pur non mostrando tutto il suo potenziale. Le olandesi Naomi Visser e la finlandese Maisa Kuusikko completano la top four, mentre l’Italia sarà rappresentata da Manila Esposito, quinta con 13.666 e pronta a stupire. Infine, alle 19.00, chiusura con gli anelli, dove torna in scena il greco Eleftherios Petrounias, leggenda della disciplina con tre titoli europei consecutivi tra il 2015 e il 2018. Il suo 14.700 lo rende il favorito, ma attenzione al turco Adem Asil (14.533), campione del mondo in carica, e ai britannici Harry Hepworth e Courtney Tulloch, appaiati a 14.400. Completano la finale Artur Avetisyan (Armenia) e Samir Ait Said (Francia).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00 con la prima finale e si andrà avanti fino alle ore 19.30 circa. Buon divertimento a tutti.