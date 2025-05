LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Verstappen sfida le McLaren, Ferrari per salvare la faccia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gara del Gran Premio dell’Emilia-Romagna in programma ad Imola, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Nel pomeriggio il circuito del Santerno si infiammerà per il primo Gran Premio europeo della stagione. Una delle località più calde del motorsport italiano è pronto ad ospitare un evento attesissimo, forse l’ultimo vista il probabile non rinnovo del contratto che lega Imola alla Federazione.

Nella qualifica andata in scena ieri, la McLaren ha imposto ancora una volta la sua forza con Oscar Piastri. Il leader del campionato ha conquistato la pole position, precedendo Max Verstappen (Red Bull). L’australiano andrà alla caccia della quinta vittoria stagionale per lanciare ancor di più la sua candidatura per il titolo. In seconda fila troviamo George Russell (Mercedes) e Lando Norris: il compagno di squadra di Piastri ha confermato nuovamente di non avere i nervi saldi nei momenti più concitati, e sarà costretto a rimontare dalla quarta posizione.

La top-10 è completata da Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Pierre Gasly (Alpine). Sarà invece una gara complicata per la Ferrari. Nel circuito di casa, la Rossa ha cannato totalmente la qualifica non accedendo al Q3 con entrambe le vetture. Charles Leclerc (11mo) e Lewis Hamilton (12mo) sperano di poter disporre di un mezzo che quantomeno possa permettere loro di rientrare in zona punti. Indietro anche Andrea Kimi Antonelli (13mo), apparso meno brillante rispetto al weekend di Miami.

il cui via è programmato per le 15.00.