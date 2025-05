LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: la Ferrari svolterà con i nuovi aggiornamenti a Imola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Imola, le scuderie e i piloti saranno a lavoro per trovare la giusta messa a punto sulle monoposto. Una pista non facile da interpretare, vecchia scuola, sulla quale superare sarà molto complicato.

La Ferrari spera di svoltare coi nuovi aggiornamenti. Si è fatto un gran parlare degli upgrade che potrebbero dare un supporto a Charles Leclerc e a Lewis Hamilton, nel trovare una via da seguire per essere più competitivi. I riscontri nell’ultimo round in Florida sono stati assai deludenti e ci si augura di cambiare lo spartito.

McLaren è la chiara favorita. La scuderia di Woking ha fatto vedere una grande continuità di rendimento, con l’australiano Oscar Piastri a guidare le fila della classifica piloti a precedere il compagno di squadra, Lando Norris. Vedremo se anche in questo fine-settimana la storia si ripeterà o se ci saranno gli inserimenti della Red Bull di Max Verstappen o delle Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli.

