LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: 4×100 uomini e 4×400 donne in finale e a Tokyo! Italia ok nella 4×100 mista

15.37: L’Italia chiude con due qualificazioni ai Mondiali e tre alla finale iridata questa prima giornata di gare ai World Relays di Guangzhou. Gli azzurri sono in finale nella 4×100 uomini e 4×400 donne, oltre alla 4×100 mista, prima gara assoluta di una staffetta che sarà disputata a Los Angeles 2028. Niente finale per la 4×100 donne che parte con i favori del pronostico per la qualificazione a Tokyo, stessa cosa per la 4×400 mista che può farcale a centrare il ripescaggio. Più difficile la situazione della 4×400 uomini che dovrà soffrire per entrare fra le prime 14 squadre ma le assenze di Sito e Sibilio in questo caso pesano.

15.36: Niente finale per gli Usa! Vince la Francia con 3’00″30, secondo posto per il Kenya con 3’00″68

15.35: Al terzo cambio Francia, Kenya, Usa

15.54: A metà gara Francia, Kenya, Usa

15.49: Questi i protagonisti dell’ultima batteria:

4 Zimbabwe Gerren MUWISHI Zuze LEEFORD Aldrin Tadiwanashe TAFA Dennis Bradley HOVE ZIM 3:00.79 3:03.42

5 France Muhammad Abdallah KOUNTA Loïc PREVOT David SOMBE Adrien COULIBALY FRA 2:58.45 3:05.83

6 Kenya Zablon Ekhal EKWAM Boniface Ontuga MWERESA Brian Onyari TINEGA Kevin KIPKORIR KEN 2:59.63 3:00.87

7 United States Jevon O’BRYANT Lance LANG Kennedy LIGHTNER Elija GODWIN USA 2:54.29 3:01.37

8 Poland Michal KIJEWSKI Marcin KAROLEWSKI Patryk GRZEGORZEWICZ Mateusz RZEZNICZAK POL 2:58.00

9 India Santhosh Kumar TAMILARASAN MANU THEKKINALIL SAJI VISHAL THENNARASU KAYALVIZHI Mohit KUMAR IND 2:59.05 3:04.31

15.46: Niente finale per l’Italia che chiude al quarto posto. Vince il Belgio con 3’01″35, secondo posto per la Gran Bretagna con 3’01″38. Italia solo quarta con 3’04″01. Sarà complicato entrare fra le prime 6 domani

15.45: A metà gara Qatar, Belgio, Italia

15.44: Al primo cambio Qatar, Italia, Belgio

15.37: Italia a caccia della quarta finale su sei gare. Azzurri in pista con Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, e Lorenzo Benati. Questi i protagonisti della terza batteria:

4 Senegal Frederic MENDY Omar NDOYE Abdou Aziz NDIAYE Cheikh Tidiane DIOUF SEN 3:00.64

5 Great Britain & NI Efekemo OKORO Toby HARRIES Rio MITCHAM Charles DOBSON GBR 2:55.83 3:05.49

6 Italy Edoardo SCOTTI Vladimir ACETI Riccardo MELI Lorenzo BENATI ITA 2:58.81 3:15.41

7 Belgium Christian IGUACEL Robin VANDERBEMDEN Dylan BORLÉE Alexander DOOM BEL 2:57.75 3:05.18

8 Qatar Abderrahman SAMBA Bassem HEMEIDA Ashraf Hussen OSMAN Ammar Ismail YAHIA IBRAHIM QAT 3:00.56 3:09.07

9 Mexico Edgar RAMÍREZ Guillermo CAMPOS Pablo VARGAS Valente MENDOZA MEX 3:02.87 3:05.50

15.36: Scotch rimette le cose a posto per il Botswana che vince con 3’01″23, secondo posto e finale per il Portogallo con 3’01″78, Brasile e Olanda fuori dalla finale

15.35: Al terzo cambio Portogallo, Botswana, Brasile

15.34: A metà gara Botswana, Brasile, Portogallo

15.31. Questi i protagonisti della seconda batteria della 4×400:

4 Portugal Ericsson TAVARES Omar ELKHATIB João COELHO Ricardo DOS SANTOS POR 3:01.89 3:18.58

5 Zambia Patrick Kakozi NYAMBE Kennedy LUCHEMBE Sitali KAKENE David MULENGA ZAM 2:59.12

6 Brazil Tiago LEMES DA SILVA Lucas CARVALHO Vinícius MOURA Matheus LIMA BRA 2:58.56 3:07.40

7 Netherlands Liemarvin BONEVACIA Nick SMIDT Isaya KLEIN IKKINK Jonas PHIJFFERS NED 2:57.18 3:04.95

8 Botswana Lee Bhekempilo EPPIE Justice ORATILE Victor NTWENG Leungo SCOTCH BOT 2:54.53 3:04.52

9 Ireland Christopher O’DONNELL Callum BAIRD Marcus LAWLER Jack RAFTERY IRL 3:01.26 3:17.61

15.27: Delirio a Guangzhou per la Cina che completa la rimonta e chiude al secondo posto con 3’01″87, nuovo record nazionale e finale conquistata. Vince il Sud Africa con 3’00″00. Fuori dalla finale Spagna, Giamaica e Germania

15.27. Al terzo cambio Sud Africa, Spagna, Cina

15.26: A metà gara Sud Africa, Giamaica, Spagna

15.21: Al via nella prima batteria della 4×400 uomini, prime due di ogni batteria in finale:

4 Australia Augustine NKETIA JUNIOR Thomas REYNOLDS Luke VAN RATINGEN Terrell THORNE AUS 2:59.70 3:05.00

5 Jamaica Javier BROWN Zandrion BARNES Rusheen MCDONALD Tarees RHODEN JAM 2:56.75 3:05.05

6 Germany Niklas Noah KLEI Friedrich RUMPF Lukas KRAPPE Fabian DAMMERMANN GER 2:59.86 3:19.84

7 Spain Gerson POZO Julio ARENAS Manuel GUIJARRO Bernat ERTA ESP 3:00.54 3:05.18

8 South Africa Mthi MTHIMKULU Udeme OKON Lythe PILLAY Zakithi NENE RSA 2:58.12 3:04.26

9 PR of China Baotang LIANG Yiqing LI Qining ZHANG Haoran FU

15.17: Gara di testa per il Sud Africa che vince la batteria con 3’28″01, nuovo primato nazionale, secondo posto per la Germania con 3’28″63, terzo posto per l’Irlanda che non sarà ripescata per la finale. Fuori anche la Polonia e la Giamaica, due nazioni che hanno dettato legge nelle ultime stagioni. Ripescate Norvegia e Canada

15.16: Al terzo cambio Sud Africa, Germania, Irlanda

15.15: A metà gara Sud Africa, Germania, Irlanda

15.14: Al primo cambio Sud Africa, Irlanda, Kenya

15.12: Queste le protagoniste della terza e ultima batteria:

4 GER Germany Skadi SCHIER Johanna MARTIN Mona MAYER Eileen DEMES 3:15.92 3:43.44

5 POL Poland Alicja WRONA-KUTRZEPA Weronika BARTNOWSKA Anna PALYS Aleksandra FORMELLA 3:20.53 3:32.05

6 JAM Jamaica Jodean WILLIAMS Roneisha MCGREGOR Kelly-Ann BECKFORD Ronda WHYTE 3:18.71 3:30.42

7 IRL Ireland Sophie BECKER Lauren CADDEN Rachel MCCANN Phil HEALY 3:19.90 3:32.72

8 RSA South Africa Shirley NEKHUBUI Hannah VAN NIEKERK Precious MOLEPO Zenéy VAN DER WALT 3:28.30 3:28.30

9 KEN Kenya Esther MBAGARI Mercy CHEBET Vanice Kerubo NYAGISERA Mercy Adongo OKETCH 3:25.80 3:25.80

15.10: Non era assolutamente facile tenersi alle spalle squadre del calibro di Gran Bretagna, Belgio e Brasile per la squadra azzurra ma tutte le italiane hanno disputato prestazioni di spessore tenendo il ritmo della Spagna che era la favorita assieme alla Gbr ed ha mantenuto fede alle aspettative

15.09: Vince la Spagna in 4’26″25, secondo posto per l’ITALIA con 3’27″03, terza la Gbr con 3’27″47

15.08: FINALEEEEEEEEEEEEEEE ITALIAAAAAAAAAAA! QUALIFICAZIONE PER TOKYO E SECONDO POSTO DAVANTI ALLA GRAN BRETAGNA PER LE AZZURRE! Bravissime!

15.07: Al terzo cambio Spagna, Italia, Gbr

15.06. Al secondo cambio, Spagna, Italia, Belgio

15.05: Al primo cambio Spagna, Italia, Belgio

15.00: C’è l’Italia nella seconda batteria, serve una grande prova da parte delle azzurre, Queste le protagoniste:

3 BOT Botswana Batisane KENNEKAE Obakeng KAMBERUKA Galefele MOROKO Golekanye Kebonye CHIKANI 3:26.86 3:40.30

4 SUI Switzerland Julia NIEDERBERGER Karin DISCH Salome HÜSLER Aline YUILLE 3:25.90

5 GBR Great Britain & NI Victoria OHURUOGU Hannah KELLY Lina NIELSEN Laviai NIELSEN 3:19.72 3:24.89

6 BEL Belgium Naomi VAN DEN BROECK Ilana HANSSENS Liefde SCHOEMAKER Camille LAUS 3:22.12

7 ESP Spain Paula SEVILLA Eva SANTIDRIÁN Daniela FRA Blanca HERVAS 3:25.25 3:25.68

8 ITA Italy Ilaria Elvira ACCAME Anna POLINARI Alessandra BONORA Alice MANGIONE 3:23.40 3:38.85

9 BRA Brazil Anny Caroline DE BASSI Tiffani MARINHO Jainy Suelen DOS SANTOS BARRETO Leticia LIMA 3:26.68 3:34.28

14.58. La vittoria della batteria va agli Usa che chiudono in 3’26″05, secondo posto per la Francia con 3’26″46, terzo posto per la Norvegia con 3’26″61, quarto il Canada con 3’27″28

14.57: Al terzo cambio Usa, Canada, Francia

14.56: A metà gara: Usa, Francia, Norvegia

14.54: Queste le protagoniste della prima batteria della 4×400 donne. Prime due squadre più 2 migliori tempi in finale:

3 CHN PR of China Yingying KONG Fengdan LI Shiyao HUANG Zhi LIAN 3:24.28 3:38.56

4 ZAM Zambia Niddy MINGILISHI Rhoda NJOBVU Christabel KUNDA Abygirl SEPISO 3:31.85

5 CAN Canada Jasneet NIJJAR Zoe SHERAR Lauren GALE Madeline PRICE 3:21.21 3:37.63

6 NOR Norway Josefine Tomine ERIKSEN Amalie IUEL Elisabeth SLETTUM Henriette JÆGER 3:26.05

7 USA United States Maya SINGLETARY Karimah DAVIS Paris PEOPLES Bailey LEAR 3:15.27 3:23.24

8 FRA France Fanny PELTIER Diana ISCAYE Emma MONTOYA Louise MARAVAL 3:21.41 3:25.80

9 AUS Australia Jemma POLLARD Carla BULL Amelia ROWE Laura MCSHANE

14.50: Primo step superato dagli azzurri e non era facile, vuoi per l’assenza del faro della velocità italiana Marcell Jacobs, vuoi per la composizione della batteria con la Cina che voleva la finale di domani davanti al pubblico di casa. Per l’Italia era molto importante evitare sorprese domani. Le prime due frazioni sono state comunque solide con Desalu e Melluzzo, la differenza l’ha fatta Patta nella terza andando addirittura ad avvicinare gli Usa mentre Tortu è riuscito a tenersi alle spalle le due squadre più pericolose

14.48. FINALEEEEEEEEEEEEEEE! L’ITALIA CHIUDE AL SECONDO POSTO NONOSTANTE LE ASSENZE! Azzurri in finale e a Tokyo! Vincono gli Usa con 37″86, seconda l’Italia con un buon 38″18, poi Cina, Brasile, Botswana, Paraguay e Spagna. Molto bene Patta e Tortu che è riuscito a tenere dietro Cina e Brasile che erano minacciosi al cambio

14.46: Questi i protagonisti dell’ultima batteria:

3 PAR Paraguay Jonathan Alexis WOLK Misael Jonas ZALAZAR Fredy MAIDANA Cesar ALMIRÓN 39.05 39.97

4 ESP Spain Alejandro RUEDA Juan Carlos CASTILLO Adria ALFONSO Ricardo SÁNCHEZ 38.46 40.59

5 BOT Botswana Karabo MOTHIBI Larona MAYANA Godiraone Kevin LOBATLAMANG Tumo Statago VAN WYK 39.01 40.47

6 CHN PR of China Zhenye XIE Keli ZENG Shengjie WANG Jiapeng CHEN 37.79 39.24

7 USA United States Courtney LINDSEY Kenneth BEDNAREK Kyree KING Brandon HICKLIN 37.10 37.90

8 ITA Italy Eseosa Fostine DESALU Matteo MELLUZZO Lorenzo PATTA Filippo TORTU 37.50 40.64

9 BRA Brazil Vinicius ROCHA MORAES Vitor Hugo DOS SANTOS Erik CARDOSO Felipe BARDI 37.72 39.62

14.43: CI SIAMO! E’ il momento più atteso con la 4×100 azzurra che punta ad uno dei primi due posti della quarta batteria, anche se dovrà fare a meno di Marcell Jacobs. In pista Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu, Matteo Melluzzo

14.41: Un grande Giappone vince la terza batteria con 37″84, miglior tempo mondiale stagionale, secondo posto per il Canada che si salva con Degrasse con 38″15, poi Olanda, Australia e Svizzera

14.36: Questi i protagonisti della terza batteria:

4 SUI Switzerland Daryl BACHMANN Timothé MUMENTHALER Bradley LESTRADE Jonathan GOU GOMEZ 38.36

5 CAN Canada Aaron BROWN Jerome BLAKE Brendon RODNEY Andre DE GRASSE 37.48 38.09

6 AUS Australia Lachlan KENNEDY Joshua AZZOPARDI Christopher IUS Prince JACKSON 37.87 37.87

7 JPN Japan Abdul Hakim SANI BROWN Rai ATAGO Towa UZAWA Naoki INOUE 37.43 39.58

8 NED Netherlands Onyema ADIGIDA Taymir BURNET Xavi MO-AJOK Elvis AFRIFA 37.91

9 DEN Denmark Valentin JENSEN Kojo MUSAH Simon HANSEN Frederik SCHOU-NIELSEN

14.33: SQUALIFICATA LA GIAMAICA CHE SBAGLIA IL SECONDO CAMBIO! Vince il Sud Africa con 37″84, miglior risultato mondiale stagionale, seconda la Germania con 38″33, poi Kenya, Taipei, Thailandia e Belgio

14.29. Questi i protagonisti della seconda batteria della 4×100:

3 TPE Chinese TaipeiPo-Hsiang LAI Wen-Pu CHEN Tso-Chun HUANG Tai-Sheng WEI 38.76 40.86

4 THA Thailand Natawat IAMUDOM Soraoat DAPBANG Chayut KHONGPRASIT Puripol BOONSON 38.55 39.68

5 KEN Kenya Boniface Ontuga MWERESA Ferdinand OMANYALA Meshack Kitsubuli BABU Steve Onyango ODHIAMBO 38.61 39.39

6 RSA South Africa Bayanda WALAZA Sinesipho DAMBILE Bradley NKOANA Akani SIMBINE 37.57 39.10

7 JAM Jamaica Rohan WATSON Julian FORTE Yohan BLAKE Kishane THOMPSON 36.84 38.68

8 GER Germany Kevin KRANZ Owen ANSAH Yannick WOLF Lucas ANSAH-PEPRAH 37.97

9 BEL Belgium Jordan PAQUOT Antoine SNYDERS Kobe VLEMINCKX Simon VERHERSTRAETEN 38.55

14.27. Dominio della Gran Bretagna che vince con 38″18, secondo posto per la Polonia con 38″43, poi Ghana, Corea, Francia e Colombia

14.25. Questi i protagonisti della prima batteria della 4×100 uomini. Prime due in finale:

4 KOR Korea Minjun SEO Joeljin NWAMADI Jaeseong LEE Seunghwan KO 38.68

5 COL Colombia Jhonny RENTERIA JIMÉNEZ Carlos Andrés PALACIOS Neiker ABELLO Carlos FLOREZ ANGULO 38.48 38.48

6 GBR Great Britain & NI Romell GLAVE Nethaneel MITCHELL-BLAKE Jona EFOLOKO Eugene AMO-DADZIE 37.36 40.55

7 FRA France Pablo MATEO Jeff ERIUS Ryan ZEZE Aymeric PRIAM 37.79 41.55

8 GHA Ghana Barnabas AGGERH Joseph Paul AMOAH Sean SAFO-ANTWI Ibrahim FUSEINI 38.07

9 POL Poland Patryk KRUPA Oliwer WDOWIK Lukasz ZAK Dominik KOPEC

14.19. Solo quarta l’Italia che ha commesso un errore nell’ultimo cambio. Le azzurre chiudono con 43″30 e dunque non sarà in finale. Vincono gli Usa con 42″86, secondo posto per il Canada con 43″11, terza e ripescata l’Olanda con 43″13. Tempo alla portata per le azzurre che domani usufruiranno del ripescaggio

14.15: E’ il momento dell’Italia, che va a caccia della finale. Queste le protagoniste della terza e ultima batteria:

4 POR Portugal Beatriz ANDRADE Lorène Dorcas BAZOLO Arialis GANDULLA Íris SILVA 43.85 44.88

5 USA United States Mikiah BRISCO Caisja CHANDLER Kayla WHITE Twanisha TERRY 40.82 41.74

6 ITA Italy Vittoria FONTANA Dalia KADDARI Irene SIRAGUSA Alessia PAVESE 42.14 47.95

7 CAN Canada Sade MCCREATH Marie-Éloise LECLAIR Catherine LÉGER Audrey LEDUC 42.50 42.73

8 SUI Switzerland Melissa GUTSCHMIDT Céline BU¨RGI Emma VAN CAMP Léonie POINTET 42.05

9 NED Netherlands Anne VAN DE WIEL Marije VAN HUNENSTIJN Minke BISSCHOPS Britt DE BLAAUW

14.12: Vittoria a sorpresa per la Spagna con 42″18, nuovo record iberico, secondo posto per una tranquilla Giamaica con 42″51, terza la Germania con 42″98, ripescabile con il miglior tempo

14.09: Ora la seconda batteria. Queste le protagoniste:

4 LBR Liberia Ebony MORRISON Thelma DAVIES Symone DARIUS Destiny SMITH-BARNETT 42.93 43.97

5 JAM Jamaica Tina CLAYTON Shelly-Ann FRASER-PRYCE Tia CLAYTON Shericka JACKSON 41.02 43.06

6 GER Germany Sophia JUNK Nele JAWORSKI Jessica-Bianca WESSOLLY Rebekka HAASE 41.37

7 ESP Spain Esperança CLADERA Jaël BESTUÉ Paula SEVILLA Maria Isabel PÉREZ 42.58 45.63

8 POL Poland Aleksandra PIOTROWSKA Magdalena NIEMCZYK Magdalena STEFANOWICZ Krystsina TSIMANOUSKAYA 42.61

9 CHN PR of China Yujie CHEN Yuting LI Xiaojing LIANG Manqi GE

14.05: Tocca nella terza batteria all’Italia con Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Alessia Pavese

14.04: Che rimonta del Belgio che va a vincere con 42″80, secondo posto per la Gran Bretagna con 42″92, terza Australia con 43″15, quarta la Francia con 43″29, con un grave errore nel secondo cambio

13.56: Si preparano le atlete della prima batteria della 4×100 femminile. Due migliori per ogni batteria più i due migliori tempi vanno in finale e ai Mondiali di Tokyo:

4 CHI Chile Anais HERNÁNDEZ María Ignacia MONTT Isidora JIMÉNEZ Antonia Belen RAMIREZ 44.19 44.21

5 CIV Côte d’Ivoire Dinedye DENIS Maboundou KONÉ Lou Yonan Chantal DJEHI Dawa Ange Ella KLAH 41.90

6 AUS Australia Georgia HARRIS Bree RIZZO Kristie EDWARDS Thewbelle PHILP 42.48 42.84

7 GBR Great Britain & NI Asha PHILIP Amy HUNT Bianca WILLIAMS Desiree HENRY 41.55 46.76

8 FRA France Marie-ange RIMLINGER Sarah RICHARD Helene PARISOT Chloé GALET 41.78 46.79

9 BEL Belgium Rani VINCKE Rani ROSIUS Lien TORFS Delphine NKANSA

13.54: Vince la Gran Bretagna con il crono di 3’13″28, secondo posto per Sud Africa con 3’13″79, terzo posto per la Spagna che chiude con 3’14″18. Ripescate Polonia e Kenya

13.53: Terzo cambio: Sudafrica, Gbr, Spagna

13.52: Al secondo cambio Gbr, Sudafrica, Spagna

13.51: Al primo cambio India, Gbr, Canada

13.47: Queste le Nazionali protagoniste della terza e ultima batteria:

3 SRI Sri Lanka Singhapurage Aruna DHARSHANA Nadeesha RAMANAYAKE Kalinga Hewa KUMARAGE M.A.N. Harshani FERNANDO 3:15.41

4 ESP Spain David GARCÍA Carmen AVILÉS Samuel GARCÍA Berta SEGURA 3:13.29 3:17.12

5 RSA South Africa Tumisang SHEZI Shirley NEKHUBUI Leendert KOEKEMOER Zenéy VAN DER WALT 3:13.12 3:27.93

6 FRA France Gilles BIRON Estelle RAFFAI Téo ANDANT Alexe DEAU 3:10.60

7 GBR Great Britain & NI Joshua FAULDS Emily NEWNHAM Sam LUNT Nicole YEARGIN 3:08.01 3:16.49

8 CAN Canada Austin COLE Alyssa MARSH Nathan GEORGE Dianna PROCTOR 3:14.66

9 IND India Jay KUMAR Sneha KOLLERI Dharmveer CHOUDHARY RUPAL 3:12.87 3:19.24

13.43: Vincono gli Usa con il tempo di 3’11″37, secondo posto per l’Irlanda che si qualifica per finale e Mondiali di Tokyo con 3’12″56, terza la Polonia con 3’12″70, che entra fra le ripescate. Italia eliminata

13.43: Al terzo cambio Usa, Polonia, Irlanda

13.42: Al secondo cambio Polonia, Irlanda, Usa

13.41: Irlanda e Polonia davanti dopo la prima frazione

13.34: Queste le protagoniste della seconda batteria della 4×400:

3 CHN PR of China Dexiang YU Jiadie MO Chiyu ZHENG Yinglan LIU 3:17.41 3:22.58

4 SUI Switzerland Ricky PETRUCCIANI Lena WERNLI Vincent GENDRE Annina FAHR 3:12.77

5 POL Poland Maksymilian SZWED Natalia BUKOWIECKA Kajetan DUSZYNSKI Justyna SWIETY-ERSETIC 3:09.87 3:25.44

6 IRL Ireland Conor KELLY Rhasidat ADELEKE Cillin GREENE Sharlene MAWDSLEY 3:09.92 3:17.63

7 USA United States Johnnie BLOCKBURGER Courtney OKOLO Chris ROBINSON Lynna IRBY-JACKSON 3:07.41 3:22.94

8 GER Germany Manuel SANDERS Annkathrin HOVEN Emil AGYEKUM Jana LAKNER 3:12.94 3:30.55

9 BRA Brazil Jadson Erick SOARES LIMA Erica BARBOSA Elias OLIVEIRA Rita DE CASSIA FERREIRA

12.32. Il Belgio vince la prima batteria con 3’11″85, secondo posto per l’Australia con 3’12″34, terzo il Kenya con 3’13″41, quarta l’Italia con 3’15″64. Ancora una piccola speranza per gli azzurri visto che ci saranno due tempi di ripescaggio. Sicuramente in finale Belgio e Australia

13.31: Al terzo cambio Australia, Belgio, Kenya, Italia

13.30: Al secondo cambio Australia, Belgio, Kenya, Italia, molto bene Borga

13.29: Ai 400 Belgio, Australia. Italia terz’ultima

13.27: E’ il momento della prima batteria della 4xr400 mista. Nella prima c’è l’Italia con Lapo Bianciardi, Rebecca Borga, Matteo Raimondi e Virginia Troiani. Questa la composizione della batteria:

Uganda Godfrey CHANWENGO Mauren Akiiki BANURA Haron ADOLI Leni SHIDA 3:17.76 3:17.76

4 AUS Australia Cooper SHERMAN Ellie BEER Reece HOLDER Alanah YUKICH 3:17.00 3:21.29

5 BEL Belgium Jonathan SACOOR Imke VERVAET Daniel SEGERS Helena PONETTE 3:09.36 3:16.19

6 JAM Jamaica Demar FRANCIS Niesha BURGHER Delano KENNEDY Kelly-Ann BECKFORD 3:11.06 3:25.29

7 KEN Kenya Kevin KIPKORIR Mercy CHEBET David Sanayek KAPIRANTE Mercy Adongo OKETCH 3:11.88 3:30.38

8 ITA Italy Lapo BIANCIARDI Rebecca BORGA Matteo RAIMONDI Virginia TROIANI 3:10.69

9 BOT Botswana Thabang Charles MONNGATHIPA Thomphang BASELE Kabo David RANKGWE Motlatsi Tebalo RANTE

13.22. Rimonta finale del Canada che fa segnare il miglior tempo mondiale, con 40″90, secondo posto per l’Australia con 41″15. Errore dell’Olanda, attendiamo le due ripescate

13.20: In attesa dei risultati ufficiali della prima batteria per capire le potenziali ripescate per la finale,. c’è al via la terza batteria senza la Nigeria che ha rinunciato:

5 BEL Belgium

6 CAN Canada

7 NED Netherlands

8 AUS Australia

13.15: La Giamaica vince la seconda batteria con 41″04, secondo posto per la Gran Bretagna con 41″05, squalificata la Spagna che ha perso il testimone al secondo cambio, quello delicato tra donna e uomo

13.12: Il meteo avverso sta creando qualche problema ai sistemi di cronometraggio e dunque è previsto un breve stop nel programma

13.07: Queste le protagoniste della seconda batteria:

4 ESP Spain

5 GER Germany

6 JAM Jamaica

7 GBR Great Britain & NI

8 CHN PR of China

13.06: “Nice experience!” Grida Ceccarelli al microfono della telecamera posta vicino alla zona mista

13.03: VINCE L’ITALIAAAAAAAAAAAA! 41″14 Ottimi i cambi degli azzurri che fanno segnare anche il primo record del mondo della storia. Eliminati gli Usa che hanno sbagliato il terzo cambio, il primo donna-uomo. Secondo posto per la Francia, che si qualifica per la finale

13.01: Non ci saranno qualificazioni ai Mondiali di Tokyo, le prime due in finale più i migliori due tempi. Pista bagnata per la pioggia copiosa caduta in precedenza

12.59. C’è subito l’italia al via nella prima batteria della 4×100 mista, si tratta di una prima volta in assoluto. Per l’Italia al via Alice Pagliarini, Gaya Bertello, Andrea Federici, e Samuele Ceccarelli. Questa la composizione della prima batteria:

4 POL Poland

5 USA United States

6 SUI Switzerland

7 FRA France

8 ITA Italy

12.57: Anche la 4×400 mista avrà il suo posto in gara. La formazione azzurra correrà nella seconda batteria (corsia 8) contro Gran Bretagna, India, Botswana e Irlanda. La staffetta mista è una delle specialità più emozionanti, ed è essenziale per l’Italia piazzarsi tra le prime posizioni per garantirsi il pass per i Mondiali. La squadra sarà composta da Lapo Bianciardi, Rebecca Borga, Matteo Raimondi e Virginia Troiani. Infine, il debutto ufficiale della 4×100 mista si svolgerà nella prima batteria (corsia 8). La 4×100 mista è una novità che diventerà olimpica a Los Angeles 2028 e rappresenta una grande opportunità per l’Italia. Le azzurre e gli azzurri saranno opposti a Stati Uniti, Polonia, Svizzera e Francia. La staffetta mista avrà la composizione di Alice Pagliarini, Gaya Bertello, Andrea Federici, e Samuele Ceccarelli, che correranno per portare l’Italia ai Mondiali con un buon risultato.

12.55: La 4×400 femminile scenderà in pista nella seconda batteria (corsia 8) contro Gran Bretagna, Belgio, Botswana, Svizzera, Spagna e Brasile. Le ragazze italiane dovranno spremersi al massimo per superare avversarie di grande valore e lottare per conquistare uno dei pass disponibili. La squadra sarà composta da Ilaria Accame, Anna Polinari, Alessandra Bonora e Alice Mangione. Nel settore maschile, la 4×400 maschile affronterà nella terza batteria (corsia 6) Gran Bretagna, Senegal, Belgio, Qatar, e Messico. Anche qui, la missione sarà complicata, ma con il talento e la determinazione di Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, e Lorenzo Benati, l’Italia è pronta a lottare per uno dei posti in palio.

12.53: La 4×100 femminile correrà nella terza batteria (corsia 6) contro USA, Canada, Svizzera, Olanda e Portogallo. Purtroppo, l’assenza di Zaynab Dosso si farà sentire, ma la squadra azzurra è pronta a dare battaglia. Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Alessia Pavese saranno chiamate a dare il massimo per cercare di ottenere il pass per i Mondiali senza passare dai ripescaggi, un obiettivo ambizioso ma non impossibile. Con determinazione e ottimi tempi, le azzurre potrebbero farcela, ma sarà necessaria una prestazione di alto livello per evitare il turno di ripescaggio.

12.51: La 4×100 maschile sarà nella corsia 8 della quarta batteria, dove affronterà un campo avversario di tutto rispetto con USA, Brasile, Cina, Botswana, Spagna e Paraguay. Una sfida galattica attende il quartetto italiano, che per guadagnarsi il pass per Tokyo dovrà battere sudamericani, asiatici e i fortissimi africani. Il capitano della squadra, Filippo Tortu, sarà chiamato a guidare la staffetta nell’ultima frazione, come già fatto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lorenzo Patta si occuperà della seconda frazione, con Fausto Desalu, Campione Olimpico di Tokyo 2020, che avrà il compito di lanciare il rettilineo a Matteo Melluzzo, che sostituirà l’assente Marcell Jacobs.

12.49: L’Italia punta a essere protagonista in questo evento, che mette in palio 14 pass per i Mondiali per ogni staffetta. Le prime due classificate di ogni batteria, insieme ai due migliori tempi di ripescaggio del turno di sabato, guadagneranno il biglietto per il mondiale. Per le staffette maschili, le prime due della batteria di sabato e i sei migliori crono della domenica avranno accesso ai Mondiali.

12.46: Il programma odierno prevede le batterie di tutte le specialità, a partire dalle 13:01 con la 4×100 mista, seguita dalle 13:22 con la 4×400 mista, poi la 14:03 con la 4×100 femminile, la 14:25 con la 4×100 maschile, la 14:53 con la 4×400 femminile, e infine alle 15:23 con la 4×400 maschile.

12.43: Tra oggi, sabato 10 e domani, domenica 11 maggio si assegneranno i titoli iridati di staffetta ma anche 14 posti (su 16) per i Mondiali di Tokyo in programma a settembre in ognuna delle cinque specialità presenti nel programma della rassegna iridata: 4×100 maschile e femminile, 4×400 mista, 4×400 femminile e maschile. Grande attesa per il debutto della staffetta 4×100 mista, una nuova specialità che farà il suo esordio olimpico ai Giochi di Los Angeles 2028. L’Italia si presenta in Cina con l’obiettivo di conquistare il pass per i Mondiali in tutte le discipline, nonostante alcune assenze pesanti tra cui Marcell Jacobs, Zaynab Dosso e Luca Sito.

12.40: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2025, il Mondiale per le gare di staffetta in programma a Guangzhou, in Cina.

