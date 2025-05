Ginnastica artistica, Sofia Tonelli si rivela al mondo: bronzo alla trave, ballo da debuttante agli Europei

Al ballo delle debuttanti si è subito regalata una gioia meravigliosa, tanto inattesa alla vigilia quanto dolce dopo avere appreso di aver firmato l’inattesa magia agli albori di una carriera che si spera rosea. Sofia Tonelli ha conquistato una splendida medaglia di bronzo alla trave, distinguendosi nella finale di specialità che ha animato la giornata conclusiva degli Europei 2025 di ginnastica artistica e meritandosi il primo podio individuale in campo continentale dopo il trionfo di lunedì sera con la squadra.

La 17enne toscana era al debutto in questa competizione e in una delle sue prime uscite internazionale con il body azzurro ha prontamente mostrato una splendida ginnastica, distinguendosi per l’eleganza e per delle belle linee che si ammirano un po’ su tutti gli attrezzi. Dopo il nono posto nel concorso generale individuale e la partecipazione all’atto conclusivo alle parallele asimmetriche da ripescata, la nostra portacolori ha saputo mettersi in mostra sui 10 cm eseguendo un esercizio estremamente preciso.

Oggi contava non sbagliare, Sofia Tonelli è stata impeccabile e ha colto l’occasione, venendo premiata con il punteggio di 13.633 (5.5 il D Score). L’Italia aspettava Manila Esposito, che giovedì si era laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale e che oggi si presentava in pedana per difendere il titolo di specialità conquistato dodici mesi fa a Rimini. La 18enne campana, che a Lipsia ha trionfato anche con la squadra e ha conquistato il bronzo nella gara a coppie miste, sta probabilmente accusando un po’ di stanchezza ed è caduta sulla sua proverbiale entrata all’attrezzo, il marchio di fabbrica del bronzo olimpico di Parigi 2024.

L’azzurra ha terminato in settima posizione (12.000, 4.9 il D Score), appena alle spalle della svedese Jennifer Williams (12.533, 6.1), che aveva chiuso il turno di qualificazione al comando davanti alla fuoriclasse di Boscotrecase e che oggi non è andata oltre la sesta piazza. La belga Nina Derwael ha trionfato con il punteggio di 14.033 (5.6 la nota di partenza), salendo nuovamente sul gradino più alto del podio dopo l’apoteosi di ieri sugli staggi. Argento al collo della rumena Ana Barbosu (13.666), quarta la francese Morgane Osyssek-Reimer (13.400) davanti alla connazionale Lorette Charpy (12.966).