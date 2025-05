Ginnastica artistica, Sofia Tonelli: “Non immaginavo il bronzo”. Esposito: “Poteva andare meglio”

Manila Esposito ha conquistato la medaglia d’argento al corpo libero agli Europei 2025 di ginnastica artistica e Sofia Tonelli si è meritata il bronzo alla trave. La 18enne campana è salita sul podio di specialità dopo il trionfo nel concorso generale individuale, mentre la 17enne toscana ha festeggiato il suo primo alloro internazionale.

MANILA ESPOSITO: “Per me poteva andare un pochino meglio senza quella caduta alla trave. Sono riuscita pero a riscattarmi subito al corpo libero con un bellissimo argento. Sono felice per Sofia, vederla sul podio mi ha riempito di gioia, ed è stata brava anche Emma, ho battuto le mani a tempo durante il suo esercizio, perché ci sosteniamo tutte a vicenda, sempre”.

SOFIA TONELLI: “È stata un’emozione unica. Non me lo sarei mai immaginato perché le mie avversarie erano davvero forti. All’inizio mi sono fatta prendere un po’ dall’ansia ma alla fine sono riuscita a mantenere la concentrazione fino in fondo. Dedico la medaglia alla mia famiglia che mi sostiene sempre, fa tanti sacrifici per me, ma anche alle mie compagne e ai miei allenatori che nei momenti difficili ci sono sempre stati”.

EMMA FIORAVANTI: “È stata un’emozione unica. Era la mia prima finale europea senior, già essere qui con campionesse olimpiche ed europee accanto mi pareva un sogno. Ho fatto il mio esercizio, posso sempre migliorare, però questa esperienza mi ha dato tanta energia. Faccio tanti complimenti a Manila e a Sofia Tonelli, esordiente come me e Giulia Perotti. Sono orgogliosa di voi ragazze!”.