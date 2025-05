Ginnastica artistica, Manila Esposito si tinge d’argento agli Europei. Barbosu vince il corpo libero, benvenuta Fioravanti

Manila Esposito ha conquistato la medaglia d’argento al corpo libero agli Europei 2025 di ginnastica artistica, che affianca ai due ori (squadra e concorso generale individuale) e a un bronzo (gara a coppie miste) che si era messa al collo nei giorni scorsi sulla pedana di Lipsia. La 18enne campana ha concluso la propria avventura in Germania con il secondo posto al quadrato e mettendo le mani sul decimo alloro continentale della propria carriera, ma non riuscendo a difendere il titolo che si era meritata dodici mesi fa a Rimini.

La fuoriclasse di Boscotrecase ha eseguito uno splendido esercizio, ha stoppato perfettamente due diagonali, si è distinta sui giri e ha sciorinato grande eleganza venendo premiata con il punteggio di 13.700 (un decimo in meno rispetto al turno preliminare chiuso al comando, 5.7 il D Score), ma oggi ha dovuto fare i conti con la scatenata rumena Ana Barbosu. Il bronzo delle Olimpiadi di Parigi 2025 ha tirato fuori gli artigli, è risultata impeccabile dall’alto del 5.7 della sua nota di partenza e ha stampato un encomiabile 13.833 con cui ha chiuso i conti in suo favore.

Un grande plauso alla debuttante Emma Fioravanti, che con grande personalità e senza pagare la tensione di una finale è riuscita a esibirsi con profitto e a ottenere un positivo 13.233 (5.5 per le difficoltà), chiudendo in quinta posizione. Il bronzo è finita al collo della spagnola Alba Petisco (13.566 per la vice campionessa all-around), che ha regolato la britannica Ruby Evans (13.433). L’Italia femminile ha vinto il medagliere femminile con due ori, un argento e un bronzo.