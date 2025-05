Ginnastica artistica, Manila Esposito delizia agli Europei. L’Italia firma cinque finali, doppia caduta di D’Amato

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre degli Europei 2025 di ginnastica artistica e ha guadagnato la qualificazione a cinque finali di specialità, che si disputeranno tra venerdì e sabato a Lipsia (Germania). La protagonista della serata in terra tedesca è stata una brillante Manila Esposito, che si è presentata all’appuntamento da Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale, al corpo libero e alla trave.

La 18enne campana ha eseguito una splendido esercizio al quadrato e ha concluso in prima posizione (13.800) davanti alla rumena Ana Barbosu (13.600) e alla sorprendente svedese Jennifer Williams (13.433). Da bronzo olimpico alla trave si è distinta sui 10 cm, ha tolto un paio di elementi per non rischiare e si è meritata la seconda piazza con un superbo 14.300 dietro alla scandinava Williams (14.533 per l’outsider del giorno) e davanti alla francese Morgan Osyssek-Reimer (13.733).

L’azzurra è rientrata tra le migliori otto anche alle parallele asimmetriche: quinta piazza con 13.666 in una graduatoria dominata dalla giovane tedesca Helen Kevric (14.766) davanti alla belga Nina Derwael (14.400 per la già Campionessa Olimpica e del mondo) e all’olandese Naomi Visser (13.966). A farle compagnia ci saranno anche Sofia Tonelli (quinta alla trave, 13.566) ed Emma Fioravanti (ottava al corpo libero, 13.133): ottimo debutto per entrambe le giovani, che respireranno l’aria del grande evento.

Giornata purtroppo complicata per Alice D’Amato che è caduta sui giri alla trave (13.133 per la Campionessa Olimpica di specialità) e in uscita alle parallele asimmetriche (12.800 per la Campionessa d’Europa uscente), chiudendo così la propria avventura continentale senza atti conclusivi. Non finisce qui perché l’Italia campeggia anche nel concorso generale individuale: Manila Esposito prima con 54.399 e Sofia Tonelli quarta (53.332) nel mezzo la rumena Ana Barbosu (53.933) e la tedesca Helen Kevric (53.932), giovedì pomeriggio si disputerà la finale all-around.