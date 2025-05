Ginnastica artistica, l’Italia vuole confermarsi sul tetto d’Europa: le avversarie da battere nella prova a squadre

L’Italia ha tutte le carte in regola per confermarsi sul tetto d’Europa dopo il trionfo della scorsa primavera a Rimini e quello di tre anni fa: la quarta corona continentale nella gara a squadre è un concreto obiettivo per la nostra Nazionale femminile, che si presenterà tra le grandi favorite agli Europei di ginnastica artistica, in programma a Lipsia (Germania) dal 26 al 31 maggio. Manila Esposito e Alice D’Amato saranno i fari del gruppo, a caccia di nuovi successi dopo le meraviglie offerte alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La Gran Bretagna si presenterà con una formazione quasi completamente rivista rispetto agli ultimi eventi: le gemelle Jessica e Jennifer non saranno della partita, proprio come Becky Downie, Georgia-Mae Fenton e Alice Kinsela. A guidare la formazione di oltre Manica sarà Ruby Evans affiancata da nomi nuovi come Ruby Stacey, Frances Stone, Alla Neve Leat ed Emily Kate Roper.

Anche la Francia sarà priva di pezzi forti come Melanie De Jesus Dos Santos, Marine Boyer e Coline Devillard. La compagine transalpina dovrà puntare su Lorette Charpy e Morgane Osyssek-Reimer, ma attenzione a buoni elementi come Ming van Eijken, Romane Hamelin e Djenna Laroui. La Germania appare un gradino sotto, nonostante la presenza di una potenziale fuoriclasse come Helen Kevric, supportata da Janoah Mueller, Lea Marie Quaas, Karina Schoenmaier, Silja Stoehr.

Attenzione alla Romania che sta riprendendo quota con Ana Barbosu Sabrina Maneca-Voinea, Lilia Cosman e Denisa Golgota. Un occhio lo meriterebbe il Belgio visto che sarà guidato da Nina Derwael, mentre l‘Ungheria di Zoja Szekely, Greta Mayer e Lilla Makai potrebbe essere una outsider, basse le quotazioni della Spagna di Laura Casabuena e Alba Petisco.