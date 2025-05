Ginnastica artistica, l’Italia sogna nella gara mista agli Europei: Esposito-Casali sulle orme olimpiche

Una nuova gara ha fatto capolino nell’universo della Polvere di Magnesio: la prova a squadre miste, che il CIO ha addirittura deciso di inserire alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tra tre anni questo neonato evento assegnerà medaglie a cinque cerchi, al pari dei team event di genere, dei concorsi generali individuali e delle singole specialità. Il format dettagliato è ancora da definire in maniere ufficiale e sarà da perfezionare, ma un assaggio lo avremo oggi pomeriggio agli Europei 2025 di ginnastica artistica.

Sarà la rassegna continentale in corso di svolgimento a Lipsia (Germania) a tenere a battesimo la gara a coppie miste. Gli appassionati e il pubblico che non segue abitualmente questo sport dovranno armarsi di pazienza perché il regolamento non è dei più semplici, in barba all’intento di avvicinare maggiormente le persone a una disciplina già di per suo molto tecnica. Come funziona? All’evento si sono qualificati sedici binomi in base ai risultati dei turni preliminari andati in scena tra lunedì e martedì.

Ogni Nazione schiererà un uomo e donna, i quali potranno decidere su quale attrezzo esibirsi (al maschile si può scegliere tra corpo libero, parallele pari, sbarra; al femminile si può selezionare tra corpo libero, volteggio, trave). Si disputerà una prima fase, ogni Paese sommerà i risultati dei propri atleti e le migliori otto coppie accederanno al secondo turno. Gli atleti dovranno optare tra uno dei due attrezzi rimasti (se ad esempio in precedenza si sono scelti la trave e la sbarra non potranno essere riusati), si sommeranno ancora i riscontri e le quattro migliori coppie approderanno alla finale dove ci si dovrà esibire nella specialità non ancora selezionata tra le tre previste.

Si adotterà ancora una volta lo stesso regolamento e si assegneranno così le medaglie. Oggettivamente arzigogolato e soprattutto conterà la strategia: bisognerà scegliere accuratamente quando cimentarsi in una determinata specialità, ben sapendo che tendenzialmente il volteggio femminile e le parallele pari maschili assegnano i punteggi più alto. Assisteremo dunque a sfide dove probabilmente non ci sarà parità di materiale su cui si metteranno le mani e si creerà un inevitabile ginepraio.

Vedremo come andrà, ma verosimilmente serviranno dei correttivi perché una gara olimpica deve essere estremamente seria e tutti i buchi di sistema andranno evitati. L’Italia schiererà Manila Esposito e Lorenzo Minh Casali, che tra l’altro si presenteranno con il miglior punteggio di qualifica. L’azzurra è stata prima al corpo libero e seconda alla trave (oltre che essere in testa al concorso generale), l’azzurro è stato il migliore al quadrato e si è difeso nelle altre prove.

La campana potrebbe spendere subito il volteggio (è più forte nelle altre due specialità) e il marchigiano potrebbe cimentarsi sulla sbarra; un secondo turno con trave o corpo libero per la 18enne e parallele pari per il 22enne; chiusura con il corpo libero maschile e 10 cm o quadrato femminile. Oppure tenere il volteggio sul finale perché è quello in cui è più difficile sbagliare (ma Manila è caduta l’altro ieri)? Queste sono delle ipotesi logiche in base a quanto visto negli ultimi due giorni, ma bisognerà vedere sul momento.

Chi saranno gli avversari di riferimento della coppia tricolore? I britannici Jake Jarman e Ruby Evans, i francesi Anthony Mansard e Morgane Osyssek-Reimer, gli ungheresi Krisztofer Meszaros e Greta Mayer, i tedeschi Timo Eder e Karina Schoenmaier, gli spagnoli Nestor Abad e Alba Petisco. La Svizzera punta su Noe Seifert ma Anny Wu non sembra essere all’altezza, la Svezia ha dalla sua la rivelazione Jennifer Williams ma William Hyll è debole.

Da non sottovalutare gli olandesi Casimir Schmidt e Naomi Visser, mentre i finlandesi Robert Kirmes e Kaia Tanskanen possono contare soltanto su alcuni picchi. La rumena Ana Barbosu è forte ma il partner Nicholas Tarca non è all’altezza, proprio come il turco Adem Asil non potrà avere grossi aiuti da Nazil Savranbasi. Appuntamento alle ore 17.00 per una gara che dovrebbe durare due ore e mezza circa.