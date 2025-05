Ginnastica artistica, l’Italia sogna lo scettro agli Europei: le Fate rinnovate inseguono il poker e tante finali

Gli Europei 2025 di ginnastica artistica si aprono oggi con la disputa delle qualificazioni femminili, che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre. L’Italia scenderà in pedana a Lipsia (Germania) alle ore 18.00 nella quarta e ultima suddivisione, con il sogno di difendere lo scettro conquistato lo scorso anno a Rimini e di festeggiare il poker nei team event considerando anche le apoteosi di Volos 2006 e Monaco 2022.

La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento un po’ rinnovata rispetto alla corazzata che la scorsa estate si mise al collo la medaglia d’argento nel team event delle Olimpiadi di Parigi 2026, ma ha tutte le carte in regola per confermarsi sul trono continentale. Le veterane in terra teutonica saranno Alice D’Amato e Manila Esposito, rispettivamente oro e bronzo alla trave ai Giochi ed entrambe chiamate a difendere alcuni titoli: la campana al corpo libero, sui 10 cm e nel concorso generale, mentre la ligure alle parallele asimmetriche.

Ad affiancarle tre debuttanti: Giulia Perotti sarà alla sua prima uscita da senior con la maglia azzurra, è alla sua prima stagione tra le grandi ed è una delle più grandi promesse dell’attuale panorama internazionale; Emma Fioravanti e Sofia Tonelli si sono già fatte apprezzare per la loro solidità e cercano conferme ai massimi livelli. Le azzurre partiranno al corpo libero: Manila e Sofia si esibiranno su tutti gli attrezzi, Alice è stata esentata dal quadrato, niente volteggio per Giulia, Emma non sarà impegnata tra staggi e 10 cm.

Si adotterà il format del 5-4-3: ogni Nazionale schiera cinque ginnaste, quattro salgono su un attrezzo, soltanto i migliori tre punteggi in ogni singola specialità vengono considerati ai fini della classifica. Per quanto riguarda le specialità, saranno le migliori otto per ogni attrezzo ad accedere alla finale, naturalmente rispettando la regola dei passaporti (massimo due atlete per nazioni disputeranno l’atto conclusivo). Alla finale del concorso generale individuale parteciperanno le migliori ventiquattro ginnaste sul giro completo.

Quali saranno le avversarie dell’Italia? La Gran Bretagna dovrà fare a meno delle gemelle Jessica e Jennifer Gadirova, Becky Downie, Georgia-Mae Fenton e Alice Kinsella. Riflettori puntati su Ruby Evans e nomi nuovi come Ruby Stacey, Frances Stone, Alla Neve Leat ed Emily Kate Roper. La Francia non sarà sostenute da calibri di lusso come Melanie De Jesus Dos Santos, Marine Boyer e Coline Devillard, ci sarà spazio per Lorette Charpy e Morgane Osyssek-Reimer.

Attenzione alla Germania padrona di casa, con giovani di talento tra cui spicca Helen Kevric, affiancata da Janoah Mueller, Lea Marie Quaas, Karina Schoenmaier, Silja Stoehr. La Romania sta risalendo: andranno seguite Ana Barbosu Sabrina Maneca-Voinea, Lilia Cosman e Denisa Golgota. Qualche insidia potrebbe arrivare dall’Olanda di Tisha Volleman e Naomi Visser. Il Belgio di Nina Derwael, l‘Ungheria di Zoja Szekely e la Spagna di Laura Casabuena dovrebbero essere decisamente inferiori.