Ginnastica artistica, l’Italia firma il poker da vera potenza agli Europei: Russia e Romania sono più vicine!

L’Italia ha vinto la gara a squadre femminile in apertura degli Europei 2025 di ginnastica artistica, trionfando nitidamente a Lipsia davanti alla Germania padrona di casa e alla Francia. Le azzurre si sono confermate sul trono del Vecchio Continentale dopo il dominio inscenato dodici mesi fa a Rimini e hanno così conquistato la medaglia d’oro nel team event per la quarta volta nella storia, considerando anche l’apoteosi di Volos 2006 e la stoccata di Monaco 2022.

La nostra Nazionale occupa il terzo posto nel medagliere che tiene in considerazione i risultati ottenuti nell’evento che premia la caratura tecnica, la profondità e il tasso agonistico del movimento ginnico di un intero Paese. L’Italia ha così accorciato le distanze nei confronti della Russia, che si è imposta in cinque occasioni (2000, 2002, 2010, 2016, 2018), e ora la Romania è un po’ meno lontana con le sue sette affermazioni (1994, 1996, 1998, 2004, 2008, 2012, 2014).

La prima edizione della gara a squadre agli Europei si disputò nel 1994 e ha avuto cadenza biennale fino al 2020, quando si disputò in autunno causa pandemia e con l’assenza di tutte le big (si impose l’Ucraina). A partire dal 2022, invece, si svolge ogni anno, con l’assegnazione delle medaglie direttamente in qualifica (come successo ieri) oppure con una finale dedicata (come accaduto dodici mesi fa). L’Italia ha staccato l’Ucraina e la Gran Bretagna, che nel 2023 ad Antalya riuscì a regolare proprio le azzurre conquistando il suo unico titolo.

ALBO D’ORO GARA A SQUADRE EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

1994 Romania

1996 Romania

1998 Romania

2000 Russia

2002 Russia

2004 Romania

2006 Italia

2008 Romania

2010 Russia

2012 Romania

2014 Romania

2016 Russia

2018 Russia

2020 Ucraina

2022 Italia

2023 Gran Bretagna

2024 Italia

2025 Italia