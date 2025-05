Ginnastica artistica, l’Italia festeggia i bronzi di Casali e Targhetta agli Europei. Esposito caduta

L’Italia ha conquistato due medaglie di bronzo nella prima giornata riservata alle finali di specialità agli Europei 2025 di ginnastica artistica. Lorenzo Minh Casali si è regalato la prima gioia individuale in campo internazionale dopo essere sempre salito sul podio continentale con la squadra: il 22enne marchigiano è stato premiato con 13.966 (5.6 il D Score) per la sua prova al corpo libero, inchinandosi soltanto al cospetto delle britanniche Luke Whitehouse (14.500) e Harry Hepworth (14.366).

Gabriele Targhetta si è consacrato prontamente alla sua prima apparizione in un evento di questo calibro, mostrando prontamente un talento decisamente degno di nota. Il 19enne brianzolo è salito sul terzo gradino del podio al cavallo con maniglie, eseguendo una prova di spessore (14.400, 5.9 per le difficoltà) e regalandosi quella che si spera sia la prima di molte gioie. L’azzurro si è dovuto inchinare al cospetto dei formidabili armeni Hamlet Manukyan (14.766) e Mamikon Khachatryan (14.733), mentre Yumin Abbadini ha terminato in sesta posizione (14.166).

Manila Esposito è caduta alle parallele asimmetriche commettendo un errore su una combinazione allo staggio alto e ha concluso al nono posto con il riscontro di 12.233. Buona sesta piazza per l’esordiente Sofia Tonelli (13.300), che era stata ripescata dopo il ritiro forzato dell’infortunata Helen Kevric (prima in qualifica). La belga Nina Derwael si è imposta con un nitido 14.466: la Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 ha messo le mani sul terzo titolo continentale della carriera, lasciandosi alle spalle l’ungherese Bettina Czifra (14.100) e la rumena Ana Barbosu (13.766).

La tedesca Karina Schoenmaier si è imposta al volteggio con il punteggio di 13.983, superando di misura la bulgara Valentina Georgieva (13.900), mentre la belga Lisa Vaelen ha completato il podio (13.666). Oro condiviso agli anelli tra il turco Adem Asil e il greco Eleftherios Petrounias, entrambi capaci di 14.400 partendo da 5.7. Il bronzo al castello è finito al collo dell’armeno Artur Avetisyan (14.366).