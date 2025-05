Ginnastica artistica, le pagelle dell’Italia: Esposito trascinatrice, sorpresa Tonelli, D’Amato fallosa, Perotti da rivedere

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre degli Europei 2025 di ginnastica artistica, trionfando a Lipsia (Germania) in maniera perentoria nonostante le cinque cadute in cui le azzurre sono incappate. Le Fate hanno saputo confermarsi sul trono continentale dopo la stoccata di dodici mesi fa a Roma, conquistando il quarto titolo della nostra storia. Di seguito le pagelle delle ragazze del DT Enrico Casella, che hanno ottenuto un altro risultato di lusso dopo l’argento conquistato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

PAGELLE ITALIA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

MANILA ESPOSITO: 8,5. Ha gareggiato da trascinatrice, dall’alto di un tasso tecnico sempre più sontuoso. Ci ha gelato a sorpresa quando è incomprensibilmente caduta al volteggio, uno dei rari errori degli ultimi anni, tra l’altro su quello che viene ritenuto l’attrezzo più semplice. Da grande fuoriclasse ha saputo prontamente ruggire, piazzando una stoccata di rilievo alle parallele asimmetriche (13.666, quinto punteggio di giornata) e poi tuonando alla trave con un esercizio sontuoso (14.300, secondo riscontro). La 18enne campana aveva incominciato la serata con un’elegantissima prova al corpo libero (13.800, prima) ed è prima anche nell’all-around: avrà la possibilità di difendere i tre titoli conquistato lo scorso anno e si è messa al collo il secondo oro a squadre consecutivo.

SOFIA TONELLI: 8. Meravigliosa sorpresa. Che la toscana avesse cuore da vendere e grande caparbietà era ben noto, che la sua dedizione al lavoro fosse il suo punto di forza era chiaro, ma ritrovarla così solida alla sua prima esperienza agli Europei è davvero una rivelazione. Il quarto posto nel concorso generale individuale (53.332) e la qualificazione alla finale alla trave (13.566) sono i due apici di giornata, ma a impressionare è stata la sua tenuta mentale dopo alcune cadute delle compagne nel corso della serata e ha sempre saputo dare il giusto apporto alla squadra. La strada intrapresa quella giusta.

ALICE D’AMATO: 5. Quella vista stasera non è di certo la vera versione della fuoriclasse genovese, che sta recuperando dopo un momento un po’ complicata. Vederla cadere sui giri alla trave da Campionessa Olimpica di specialità e in uscita dalla parallele asimmetriche da Campionessa d’Europa è decisamente insolito. La 22enne è un pilastro dell’artistica tricolore e la medaglia d’oro a squadre è sacrosanta al suo collo, da qui si deve ripartire per tornare ai fasti di cui questo talento è capace.

GIULIA PEROTTI: 5. C’era grandissima attesa per il debutto internazionale da senior per una delle promesse più grandi del Bel Paese, ma evidentemente la tensione dell’esordio ai massimi livelli si è fatta sentire: caduta sull’ultima diagonale al corpo libero, caduta in uscita dalla trave, lungo passo al termine dell’esercizio alle parallele. L’importante era rompere il ghiaccio in un contesto di questo calibro dopo aver spadroneggiato da under 16: ci sarà modo per ritrovarsi ed esprimere un potenziale decisamente promettente.

EMMA FIORAVANTI: 7. Debutto assolutamente positivo. Promossa con pieno merito dopo aver conquistato la finale al corpo libero: ottavo posto (13.133) alla prima grande uscita internazionale da senior, con la possibilità di gareggiare sabato pomeriggio tra le big. Una classe 2009 tutta da osservare.