Ginnastica artistica, le favorite gara per gara degli Europei 2025. L’Italia deve difendere cinque ori

Agli Europei 2025 di ginnastica artistica, che andranno in scena a Lipsia (Germania) dal 26 al 31 maggio, verranno messi in palio sei titoli femminili: gara a squadre, concorso generale individuale e quattro di specialità (volteggio, parallele asimmetriche, trave, corpo libero). L’Italia si presenterà in terra tedesca con grandi ambizioni e sarà chiamata a difendere il sontuoso bottino conquistato lo scorso anno a Rimini, dove si conquistarono ben cinque medaglie d’oro (tutte tranne quella alla tavola).

La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico nel team event, dove le principali avversarie saranno Gran Bretagna, Francia, Germania e Romania, anche se tutte prive di diversi elementi di punta. Manila Esposito sarà invece chiamata a difendere lo scettro nell’all-around, al corpo libero e alla trave. Nell’all-around bisognerà prestare attenzione ad esempio alla belga Nina Derwael (se effettivamente la vedremo su tutti gli attrezzi), alle francesi Lorette Charpy e Ming Van Eijken, alla britannica Ruby Evans, alla tedesca Helen Kevric, alle rumene Sabrina Maneca-Voinea e Ana Barbosu.

La campana inseguirà il guizzo anche sui 10 cm, dove ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, e si potrebbe profilare una sfida con Alice D’Amato, Campionessa Olimpica in quella specialità. Come sempre la trave si presenta come una lotteria ed è difficile individuare altre favorite di rango, ma attenzione a Sabrina Maneca.

Proprio Voinea e la spagnola Alba Petisco andranno particolarmente osservate al corpo libero, dove la debuttante Giulia Perotti potrebbe giocarsi delle carte importanti. Alice D’Amato cercherà il tris sugli staggi: duello con Nina Derwael, già Campionessa Olimpica e del modo? Attenzione alla tedesca Helena Kevric. Al volteggio partiranno con i favori del pronostico la bulgara Valentina Georgieva, la francese Ming Van Eijken e la rumena Ana Barbosu.