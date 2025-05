Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per gli Europei: Esposito e Alice D’Amato leader, 3 esordienti

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei che andranno in scena a Lipsia (Germania) dal 26 al 31 maggio. Le azzurre si presenteranno in terra tedesca con il chiaro obiettivo di replicare gli eccezionali risultati ottenuti lo scorso anno a Rimini, quando dominarono la gara a squadre e conquistarono ben cinque titoli individuali sui sei a disposizione.

Manila Esposito cercherà di replicarsi tra concorso generale, trave e corpo libero: la medaglia di bronzo sui 10 cm ai Giochi di Parigi 2024 ha dimostrato un eccellente stato di forma in occasione delle prime uscite stagionali e ha tutte le carte in regola per replicarsi sul giro completo e nelle singole specialità.

Alice D’Amato tornerà in scena da Campionessa Olimpica alla trave e da Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche: la genovese si sta ritrovando dopo un momento non semplice, è parsa in crescita negli ultimi mesi tra Serie A e Trofeo di Jesolo, potrà provare a difendere lo scettro sugli staggi e a trascinare il quintetto verso la gloria.

Ad affiancare le due Fate, medaglia d’argento con la squadra alle Olimpiadi, ci saranno tre esordienti: la grande promessa Giulia Perotti (fresca di scudetto con la Libertas Vercelli e dodici mesi fa grande protagonista tra le juniores), Emma Fioravanti e Sofia Tonelli. A fianco del Direttore Tecnico saranno presenti gli allenatori Marco Campodonico, Federica Gatti e Monica Bergamelli.

CONVOCATE ITALIA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

Alice D’Amato

Manila Esposito

Giulia Perotti

Emma Fioravanti

Sofia Tonelli