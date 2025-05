Ginnastica artistica, la novità della gara mista a squadre. Regolamento insolito, sarà lo stesso a Los Angeles 2028?

Una piacevole novità ha catturato l’attenzione degli appassionati di ginnastica artistica negli ultimi mesi: l’aggiunta di una gara alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il CIO ha infatti deciso di ampliare il numero di eventi da medaglia ai Giochi per quanto riguarda la Polvere di Magnesio, inserendo la prova a squadre miste: sarà un evento a cui ogni Nazione parteciperà con uomini e donne, ma il cui formato dettagliato deve ancora essere deciso.

Gusteremo un assaggio già agli Europei, che andranno in scena a Lipsia (Germania) dal 26 al 31 maggio. Nella giornata di mercoledì, infatti, assisteremo a una gara a coppie miste caratterizzata da una format decisamente speciale e anche di non così facile comprensione. Dopo le qualificazioni (lunedì le donne e martedì gli uomini), i migliori uomini di corpo libero, parallele pari, sbarra e le migliori donne su volteggio, trave, corpo libero formeranno un binomio per ogni Nazione.

Le prime sedici squadre si sfideranno così mercoledì 28 maggio: tutti i ginnasti eseguiranno un esercizio su un attrezzo a scelta tra i tre disponibili per sesso, le migliori otto coppie accederanno ai quarti di finale dove si esibiranno in specialità diverse rispetto a quelle del primo turno (sempre una a testa per uomo e donna), le prime quattro si qualificheranno alla finale dove si gareggerà con l’attrezzo rimasto e ci si contenderanno le medaglie.