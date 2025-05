Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia per gli Europei: scelti quartetti e ordini di salita, caccia all’oro

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha delineato la formazione che prenderà parte alle qualificazioni degli Europei 2025 di ginnastica artistica. Le azzurre scenderanno in pedana lunedì 26 maggio, impegnate nelle quarta e ultima suddivisione a partire dalle ore 18.00: a Lipsia (Germania) si assegneranno le medaglie della gara a squadre, oltre a individuare le atlete che potranno partecipare alle varie finali di questa rassegna continentale.

L’Italia sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Rimini e partirà tra le grandi favorite, trascinata da due veterane (Alice D’Amato e Manila Esposito) e tre esordienti (Giulia Perotti, Emma Fioravanti, Sofia Tonelli). Le azzurre incominceranno la loro prova al corpo libero, per determinare il podio del team event si adotterà il format 5-4-3: ogni Nazionale schiera cinque atlete, quattro salgono sui vari attrezzi, soltanto i migliori tre punteggi di specialità vengono considerati ai fini della classifica.

Manila Esposito sarà impegnata sul giro completo e incomincerà così la difesa dello scettro nel concorso generale individuale (la finale è prevista giovedì), gareggiando con al collo il bronzo olimpico alla trave. Sarà proprio la campana, che dodici mesi fa dettò legge nell’all-around, alla trave e al corpo libero, ad aprire la gara delle Fate con il suo esercizio al quadrato. Alice D’Amato si presenta all’appuntamento da Campionessa Olimpica alla trave e la vedremo all’opera sui 10 cm, alle amate parallele asimmetriche (dovrà difendere il titolo) e al volteggio, ma non si esprimerà al corpo libero e dunque non concorrerà per il concorso generale.

Per Giulia Perotti ci sarà il debutto tra quadrato, staggi e trave, ma non la vedremo alla tavola. Emma Fioravanti andrà a caccia della finale al volteggio visto che eseguirà due salti e poi la ammireremo anche al corpo libero, Sofia Tonelli si cimenterà su tutti gli attrezzi.

Di seguito la formazione dell’Italia e l’ordine di salita dell’Italia per le qualificazione agli Europei 2025 di ginnastica artistica, che assegneranno anche le medaglie nella gara a squadre. Si incomincerà al corpo libero con Esposito, Tonelli, Perotti, Fioravanti; si proseguirà poi al volteggio con D’Amato, Esposito, Tonelli, Fioravanti; si proseguirà alle parallele asimmetriche con Perotti, Esposito, D’Amato, Tonelli; si concluderà alla trave con Perotti, Esposito, Tonelli, D’Amato.

FORMAZIONE ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

CORPO LIBERO: Esposito, Tonelli, Perotti, Fioravanti.

VOLTEGGIO: D’Amato, Esposito, Tonelli, Fioravanti.

PARALLELE ASIMMETRICHE: Perotti, Esposito, D’Amato, Tonelli.

TRAVE: Perotti, Esposito, Tonelli, D’Amato.