Ginnastica artistica, Italia unica agli Europei: sul podio in tutte le gare a squadre, quattro anni da record

Soltanto l’Italia è riuscita a salire sul podio in tutte e tre le gare a squadre che hanno caratterizzato la prima metà degli Europei 2025 di ginnastica artistica: oro con le donne, bronzo con gli uomini, bronzo nella neonata mista. Negli eventi che misurano e premiano la bontà, la caratura, la profondità tecnica del movimento ginnico di un intero Paese, la nostra Nazione si è fatta trovare prontissima e ha ribadito di essere un modello in campo continentale e mondiale.

La Gran Bretagna ha dettato legge al maschile e ha guadagnato il secondo posto nella mista, ma è rimasta fuori dalla top-3 con Ruby Evans e compagne. La Germania ha trionfato di fronte al proprio pubblico nel team mixed e si è meritata l’argento con il quintetto guidato da Helen Kevric, ma gli uomini non sono riusciti a gioire. Il quadro è completato dall’argento della Svizzera al maschile e dal bronzo della Francia al femminile.

Le Fate e i Moschettieri sono saliti sul podio per la quarta volta consecutiva: le ragazze del DT Enrico Casella aveva trionfato a Monaco 2022 e Rimini 2024 prima della stoccata di Lipsia, con nel mezzo l’argento di Antalya 2023; i ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro aveva aperto la serie con l’argento in Baviera, avevano proseguito con l’apoteosi in Turchia e avevano continuato con il bronzo casalingo prima della gioia di martedì sera in Germania.

Essere competitivi con le squadre è decisamente più complicato dal trovare gemme individuali: un fuoriclasse può nascere ovunque, ma creare un intero movimento in grado di competere ai vertici è un’impresa ardua e l’Italia ci è riuscita in questa fase storica della Polvere di Magnesio. Non bisogna dimenticare che prima dell’ultimo lustro erano arrivati soltanto tre podi nei team event, tra l’altro tutti al femminile: bronzo a Patrasso nel 2002, il memorabile oro a Volos nel 2006 e il bronzo a Bruxelles nel 2012.

Alice D’Amato è sempre stata presente sul podio continentale, affiancata a rotazione dalla gemella Asia, Giorgia Villa, Martina Maggio, Angela Andreoli, Elisa Iorio e Manila Esposito, protagonista nelle ultime due edizioni, e le debuttanti di quest’anno Emma Fioravanti, Giulia Perotti, Sofia Tonelli. Sul fronte maschile soltanto Lorenzo Minh Casali e Yumin Abbadini hanno sempre fatto festa, spalleggiati a giro da Nicola Bartolini, Mario Macchiati, Matteo Levantesi, Andrea Cingolani, Marco Lodadio, Edoardo De Rosa.