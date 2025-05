Ginnastica artistica, Esposito cade alle parallele. Nina Derwael sul trono d’Europa, brava Tonelli

Manila Esposito ha illuminato la scena nei primi quattro giorni degli Europei 2025 di ginnastica artistica, conquistando la medaglia d’oro nel concorso generale individuale e con la squadra oltre al bronzo nella prova a coppie miste insieme a Lorenzo Minh Casali. La fatica inizia un po’ a farsi sentire e la 18enne campana è caduta nella finale di specialità alle parallele asimmetriche, commettendo un errore su una combinazione e mancando la presa con lo staggio alto.

La fuoriclasse di Boscotrecase è solitamente molto precisa e pulita, gli errori marcati non sono tipici del suo stile ma in un passaggio complesso della prova andata in scena a Lipsia non è riuscita a essere fluida come avrebbe voluto e ha messo piede a terra, concludendo così l’atto conclusivo al nono posto con il punteggio di 12.233 (5.4 il D Score, 6.833 per l’esecuzione). Un peccato perché una prova priva di sbagli di rilievo le avrebbe permesso anche di lottare per il podio sull’attrezzo a lei meno congeniale.

Manila Esposito tornerà in pedana domani tra trave e corpo libero, con l’intento di confermarsi Campionessa d’Europa tra 10 cm e quadrato dopo i sigilli ottenuti dodici mesi fa a Rimini e di chiudere questa avventura continentale con quattro ori e cinque medaglie complessive. Sofia Tonelli era stata ripescata dopo il forfait dell’infortunata tedesca Helen Kevric (prima in qualifica) e ha terminato al sesto posto con 13.300, alla sua prima esperienza in una rassegna continentale.

La gara è stata vinta come da pronostico dalla belga Nina Derwael, capace di imporsi con il riscontro di 14.466 (6.3 il D Score). La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 e due volte Campionessa del Mondo (2018 e 2019) è prontamente tornata in auge e ha conquistato il terzo titolo continentale della propria carriera dopo quelli del 2017 e 2018. Alle sue spalle si sono piazzate la rivelazione ungherese Bettina Czifra (14.100) e la rumena Ana Barbosu (13.766), che era stata ripescata dopo il forfait di Kevric visto che aveva chiuso a pari merito con Tonelli. Giù dal podio la finlandese Maisa Kuusikko (13.600) e la ceca Vanesa Masova (13.500).