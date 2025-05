Ginnastica artistica, debutta la gara a coppie miste agli Europei! Definita la coppia dell’Italia: primi in qualifica!

Mercoledì 28 maggio andrà in scena l’attesissima gara a coppie miste agli Europei 2025 di ginnastica artistica: si tratta di una novità assoluta nella rassegna continentale, dove si prenderanno le misure di questa prova che, magari con qualche accortezza e modifica, sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Considerando che questo evento assumerà i connotati a cinque cerchi tra tre anni bisognerà prestare molta attenzione a quello che succederà sulla pedana di Lipsia (Germania).

Dopo le qualificazioni disputate tra lunedì e martedì si sono delineati i binomi che ogni Nazione potrà schierare: per determinare le coppie, infatti, si sono presi in considerazione i risultati dei turni preliminari, dunque i direttori tecnici non hanno avuto la facoltà di selezione un uomo e una donna in base a criteri personali. A scendere in pedana saranno l’uomo che ha ottenuto il miglior punteggio sommando i riscontri tra corpo libero, parallele pari, sbarra e la donna che ha ricevuto il risultato più alto sommando i punteggi portati a casa tra volteggio, trave, corpo libero.

L’Italia sarà rappresentata da Manila Esposito e Lorenzo Minh Casali. La 18enne campana ha ottenuto 12.633 alla tavola, 14.300 sui 10 cm e 13.800 al quadrato; il 22enne marchigiano è stato premiato con 14.433 al corpo libero, 13.333 sugli staggi e 13.233 al ferro. Il totale recita 81.732, il miglior punteggio delle qualificazioni! Gli azzurri sono davanti ai britannici Jake Jarman e Ruby Evans (79.932), ai francesi Anthony Mansard e Morgane Osyssek-Reimer (79.830), agli ungheresi Krisztofer Meszaros e Greta Mayer (79.798), ai tedeschi Timo Eder e Karina Schoenmaier (79.232), agli spagnoli Nestor Abad e Alba Petisco (78.597).

Sedici coppie si sono qualificate al primo turno a eliminazione diretta. Tutti i ginnasti eseguiranno un esercizio su un attrezzo a scelta tra i tre disponibili per sesso (corpo libero, trave e volteggio per le donne; parallele pari, corpo libero e sbarra per gli uomini), si sommeranno i due punteggi e le migliori otto coppie accederanno ai quarti di finale dove si esibiranno in specialità diverse rispetto a quelle del primo turno (sempre una a testa per uomo e donna).

Sempre somma dei due punteggi e le prime quattro coppie si qualificheranno alla finale dove si gareggerà con l’attrezzo rimasto e ci si contenderanno le medaglie. Va da sé che la strategia sarà importantissima e che bisognerà scegliere al momento giusto quale specialità adottare. L’Italia si giocherà carte importanti, ma sarà una gara lotteria in cui tutto può succedere soprattutto perché sarà la prima volta e le incognite saranno molteplici