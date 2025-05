Ginnastica artistica, con Manila Esposito il titolo europeo rimane a Sud del Continente. La gioia da Boscotrecase

Boscotrecase, latitudine 40°47’N. Comune di circa 10.000 abitanti, in provincia di Napoli. Sono le coordinate geografiche del paese di Manila Esposito, che oggi pomeriggio si è confermata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale: secondo trionfo continentale sul giro completo nel giro di dodici mesi, in questo momento la 18enne campana è la ginnasta più completa sui quattro attrezzi e a Lipsia ha scritto una pagina di storia.

Prima italiana a imporsi per due volte nella gara simbolo, dopo che Vanessa Ferrari aveva fatto festa nel 2007 e Asia D’Amato aveva dettato legge nel 2022. Entrata nella ristrettissima cerchia delle fuoriclasse internazionali capaci di firmare un bis nell’all-around del Vecchio Continente, il bronzo olimpico alla trave non vuole di certo fermarsi e ha confermato di avere tutte le carte in regola per giganteggiare in questo quadriennio.

Già con il successo di Rimini nel 2024 Manila Esposito aveva siglato un primato, che è bene ricordare anche in questa occasione: il titolo europeo nel concorso generale individuale non era mai volato così a Sud del Continente. Vanessa Ferrari aveva abbassato la latitudine a Brescia ormai diciotto anni fa, spostandola più in basso rispetto a Backa Topola, dove lo aveva portato la jugoslava Mirjana Bilic nel 1963.

Asia D’Amato aveva fatto scendere la linea a Genova con la stoccata di tre anni fa a Monaco, poi Manila Esposito lo ha portato nel Meridione. I tre sigilli italiani hanno come minimo comune denominatore la sede di Brescia, base di allenamento per tutte le nostre Campionesse d’Europa.