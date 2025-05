Ginnastica artistica, Alice D’Amato e Manila Esposito guidano l’ambiziosa Italia agli Europei

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2025 di ginnastica artistica femminile, che andranno in scena a Lipsia (Germania) dal 26 al 31 maggio. La nostra Nazionale è reduce da una stagione fantastica, incominciata con il dominio totale nella rassegna continentale disputata la scorsa primavera a Rimini e poi culminata con le pagine di storia scritte alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Fate avevano conquistato la medaglia d’oro nella rassegna continentale e poi l’argento ai Giochi, a dimostrazione dell’enorme caratura tecnica raggiunta dal movimento tricolore nella gara a squadre.

Le ragazze del DT Enrico Casella proveranno a replicarsi in terra teutonica: lunedì andranno in scena le qualificazioni e contestualmente, adottando il format 5-4-3 (ogni compagine schiera cinque atlete, quattro salgono sull’attrezzo, solo i tre migliori punteggi per specialità vengono considerati), si assegneranno le medaglie del team event. Si proseguirà poi mercoledì con la neonata gara a coppie miste, giovedì si disputerà il concorso generale individuale, tra venerdì e sabato si chiuderà con le finali di specialità.

I fari del gruppo saranno Alice D’Amato e Manila Esposito. La genovese si presenterà da Campionessa Olimpica alla trave e da Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche: per la 22enne non è stato semplice gestire i mesi dopo i Giochi, ma pian piano sta recuperando e si è rivista in gara tra Serie A e Trofeo di Jesolo, desiderosa di tornare ai livelli di forma dei giorni migliori e pronta per nuove sfide agonistiche.

La campana, medaglia di bronzo sui 10 cm nella rassegna a cinque cerchi, sarà chiamata a difendere i titoli conquistati a Rimini: all-around, trave e corpo libero. L’azzurra ha sfoderato eccellenti prestazioni negli ultimi mesi e sembra avere le carte in regola per fare saltare il banco, dimostrando tutta la sua completezza tecnica e facendo capire di poter ambire alla conferma nelle gare di riferimento.

Va annotato che Alice non si esibirà al quadrato e dunque non sarà coinvolta sul giro completo, che sarà invece una prerogativa di Manila. Grande attesa per Giulia Perotti, grandissima promessa del movimento tricolore: prima stagione da senior e prima convocazione per gli Europei assoluti dopo aver incantato tra le juniores, ha recuperato da qualche acciacco e la vedremo all’opera su tre attrezzi (salterà il volteggio). Non ci sarà invece Asia D’Amato, che sta bene come si è visto nelle ultime gare, ma si è preferito non rischiare.