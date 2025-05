F1 oggi in tv, GP Monaco 2025: orari prove prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 23 maggio, prende il via il fine-settimana del GP di Monaco, ottava tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Montecarlo, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2.

Sarà molto facile commettere errori, per le caratteristiche tipiche del tracciato del Principato: un layout con i muretti molto vicini alla carreggiata e ogni sbavatura potrebbe costare caro. La Ferrari si presenta a questo appuntamento tra tanti punti di domanda, dopo i risultati deludenti dei week end precedenti.

La SF-25, finora, si è rivelata una macchina deludente e i due piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, si sono trovati molto in difficoltà. L’anno passato il monegasco spezzò la maledizione e riuscì a imporsi davanti al pubblico di casa. Replicare in questo 2025 sarà molto difficile, ma su questa pista il pilota può metterci tanto del suo e chissà…

La prima giornata di prove libere del GP di Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213), mentre su Sky Sport Uno (201) ci sarà la copertura solo per le prove libere 1; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo venerdì.

Venerdì 23 maggio

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 a Monaco – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 a Monaco – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) solo per la FP1, Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8, neanche in differita.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8.it, neanche in differita.

Diretta testuale: OA Sport

