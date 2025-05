F1 oggi in tv, GP Monaco 2025: orari FP3 e qualifiche, streming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 24 maggio, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP di Monaco, ottavo round del Mondiale 2025 di F1. Sul celebre tracciato del Principato si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà l’ambita pole-position.

Qualifiche che saranno molto importanti in ottica gara nella determinazione degli equilibri. Si sa quanto sia complicato superare sulle vie monegasche e la track-position potrebbe rivelarsi decisiva. Per questo motivo, il principale lavoro svolto dai team ieri è stato quello di concentrarsi per lo più sulla massimizzazione della prestazione sul giro singolo.

Ferrari che sembrerebbe essere partita col piede giusto. Il padrone di casa, Charles Leclerc, ha chiuso FP1 e FP2 davanti a tutti, mettendo in mostra una guida molto aggressiva e redditizia. Tuttavia, il tutto deve ancora essere chiaro e ci si aspetta una reazione delle McLaren e dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) in particolare, senza dimenticare le Mercedes.

Il sabato del week end del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201) Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione. È prevista la differita in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 24 maggio

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP MONACO: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (2013) per l’intera programmazione odierna; TV8 offrirà in chiaro la differita solo delle qualifiche di oggi, mentre la FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it coprirà in chiaro in differita solo le qualifiche di oggi, mentre le libere 3 saranno esclusiva di Sky Sport

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 24 maggio

Ore 19.00, F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.