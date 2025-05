F1 oggi in tv, GP Emilia-Romagna 2025: orario gara, programma, streaming

Oggi, domenica 18 maggio, andrà in scena il GP dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Imola si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Sul tracciato del Santerno, infatti, superare è complicato e il via dunque potrebbe essere importante ai fini del risultato finale. Il leader della classifica mondiale, Oscar Piastri, ha sfruttato la velocità della sua McLaren per precedere nel time-attack la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la Mercedes del britannico George Russell. Solo quarto l’altro alfiere di Woking, Lando Norris.

Notte fonda per la Ferrari. Una prestazione a dir poco incolore della Rossa con i due alfieri del Cavallino Rampante fuori dalla top-10: undicesimo Charles Leclerc e dodicesimo Lewis Hamilton. Si prospetta una domenica complicata per i tifosi della scuderia di Maranello. In difficoltà anche Kimi Antonelli, solo 13° nel time-attack.

Il GP dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la diretta della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP odierno.

F1 OGGI IN TV

Domenica 18 maggio

Ore 15.00, F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la diretta della gara.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro la diretta della gara.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 18 maggio

Ore 15.00, F1, Gara – Diretta tv in chiaro.