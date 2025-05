F1 oggi, GP Emilia-Romagna 2025: orari prove libere, programma, tv, streaming

Oggi, venerdì 16 maggio, prende il via il fine-settimana del GP dell’Emilia-Romagna, settima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Imola, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E 17.00

La Ferrari spera di ritrovare la retta via, dopo un inizio di campionato molto negativo. Tante difficoltà per la scuderia di Maranello nel trovare la quadra con la SF-25. La monoposto, contrariamente a quanto previsto dai dati al simulatore, ha manifestato delle criticità importanti e non di facile risoluzione. Vedremo cosa succederà nell’appuntamento di casa per il Cavallino Rampante.

Grande favorita della vigilia è la McLaren. La scuderia di Woking ha messo in mostra una macchina di altissimo livello ed è altamente probabile che l’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris possano contendersi il successo anche sul tracciato del Santerno. Vedremo se Max Verstappen con la Red Bull e le Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli sapranno inserirsi.

La prima giornata di prove libere del GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213), mentre su Sky Sport Uno (201) ci sarà la copertura solo per le prove libere 1; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo venerdì. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 16 maggio

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) solo per la FP1, Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8, neanche in differita.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8.it, neanche in differita.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

