F1, Frederic Vasseur non si nasconde: “Ci scusiamo coi tifosi. Non capiamo perchè non rendiamo con le gomme nuove”

Prova, come suo solito, a regalare qualche sorriso Frederic Vasseur al termine delle qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ma oggi fa fatica anche lui. Sul tracciato di Imola la scuderia di Maranello ha scritto una pagina nera della propria storia. Per giunta davanti al proprio pubblico. La pole position è andata a Oscar Piastri davanti a Max Verstappen, quindi George Russell e Lando Norris, mentre le rosse hanno chiuso il proprio sabato già nella Q2.

Charles Leclerc undicesimo. Lewis Hamilton dodicesimo. Una figuraccia, senza mezzi termini. Il team principal di Maranello prova a mantenere un minimo di lucidità ai microfoni di Sky Sport: “Senza dubbio una giornata molto dura per noi. Abbiamo fatto il copia-incolla di quanto visto a Miami. Non siamo migliorati con il set di gomme nuove. Abbiamo fatto meglio con quelle usate nel primo tentativo della Q2. Perchè succede questo? Se lo sapessimo lo direi. La situazione è strana ma direi un po’ per tutti a livello di gomme. Non dobbiamo fare altro che chiedere scusa ai tifosi”.

Il numero uno di Maranello torna su quanto accaduto oggi in pista: “Nel primo tentativo del Q2 eravamo quinti e sesti usando gomme usate. Abbiamo montato le nuove e non siamo progrediti. Gli altri, invece, hanno limato 3-4 decimi e ci sono passati davanti. Qual è la colpa? Direi 50% potenziale della vettura e 50% comportamento delle gomme. Se facciamo tutto bene oggi potevamo fare quinti e sesti. L’esecuzione è mancata. Non abbiamo portato la vettura al suo reale valore”.

La scuderia emiliana portava in pista diverse novità ma non hanno funzionato, a differenza, per esempio delle Aston Martin che hanno fatto un bel passo in avanti: “Se dico che abbiamo capito la vettura sarei stupido dopo quanto visto oggi. Aston Martin? Loro hanno fatto bene grazie alle gomme medie. Noi eravamo quinti con le soft usate. Dobbiamo capire questo aspetto. Magari riusciamo a recuperare anche mezzo secondo”.

Ultima battuta sulla gara di domani, che prenderà il via alle ore 15.00: “Penso che sia tutto aperto. Abbiamo un passo di gara forte anche se sappiamo che qui a Imola è difficile superare. Dovremo essere lucidi e correre anche qualche rischio a livello di strategia”.