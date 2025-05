Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 30 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 30 maggio va in scena la quinta giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) prosegue la rassegna continentale con le finali di specialità. I migliori otto atleti sui vari attrezzi si sono qualificati per gli atti conclusivi e si daranno battaglia per le medaglie. Si incomincerà alle ore 16.00 con il corpo libero maschile e si proseguirà poi nell’ordine con volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche e corpo libero.

Lorenzo Minh Casali ha siglato il miglior punteggio di qualifica al quadrato e andrà a caccia del risultato di lusso sfidando una sfilza di avversari di lusso. L’esordiente Gabriele Targhetta ha firmato il secondo riscontro al cavallo con maniglie e proverà a inseguire al podio insieme a Yumin Abbadini, quinto nel turno preliminare. La missione sarà più complicata, ma non impossibile, per Manila Esposito alle parallele asimmetriche, dove ci sarà anche Sofia Tonelli, ripescata dopo l’infortunio della tedesca Helen Kevric.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di oggi (venerdì 30 maggio) agli Europei 2025 di ginnastica artistica. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Venerdì 30 maggio

16.00 Corpo libero maschile – Diretta tv su RaiSportHD

16.45 Volteggio femminile – Diretta tv su RaiSportHD

17.30 Cavallo con maniglie – Diretta tv su RaiSportHD

18.15 Parallele asimmetriche – Diretta tv su RaiSportHD

19.00 Anelli – Diretta tv su RaiSportHD

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI

Venerdì 30 maggio

16.00 Corpo libero maschile: Lorenzo Minh Casali.

17.30 Cavallo con maniglie: Gabriele Targhetta, Yumin Abbadini.

18.15 Parallele asimmetriche: Manila Esposito, Sofia Tonelli.