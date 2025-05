Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 29 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 29 maggio va in scena la quarta giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) prosegue la rassegna continentale con un paio di prove assolutamente da non perdere. Si incomincerà alle ore 14.00 con il concorso generale individuale femminile e si proseguirà poi alle ore 18.30 con il concorso generale individuale maschile: i migliori 24 atleti del turno preliminare si fronteggeranno a viso aperto sul giro completo per la conquista delle medaglie.

L’Italia ha tutte le carte in regola per sognare in grande. Manila Esposito si presenterà con il miglior punteggio di qualifica ed è la grande favorita, la 18enne campana punta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Rimini. Sofia Tonelli vanta il quarto accredito e potrebbe essere una rivelazione in ottica podio. Sul fronte maschile, invece, Yumin Abbadini proverà a replicare o migliorare il bronzo di dodici mesi fa e sarà accompagnato da Mario Macchiati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di oggi (giovedì 29 maggio) agli Europei 2025 di ginnastica artistica. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Giovedì 19 maggio

Ore 14.00 Concorso generale individuale femminile – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 18.30 Concorso generale individuale maschile – Diretta tv su RaiSportHD

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE FEMMINILE: Manila Esposito, Sofia Tonelli.

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE MASCHILE: Yumin Abbadini, Mario Macchiati.