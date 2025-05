Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 28 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara

Oggi mercoledì 28 maggio (a partire dalle ore 17.00) va in scena la terza giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) prosegue la rassegna continentale e debutterà la neonata gara a coppie miste, evento che farà parte anche del programma delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (magari con qualche accortezza e cambiamento in termini di format).

In cosa consiste? All’evento si sono qualificati sedici binomi in base ai risultati dei turni preliminari. Ogni Nazione schiererà un uomo e donna, i quali potranno decidere su quale attrezzo esibirsi (al maschile si può scegliere tra corpo libero, parallele pari, sbarra; al femminile si può selezionare tra corpo libero, volteggio, trave). Si sommano i due punteggi e le migliori otto compagini avanzano al secondo turno.

A quel punto gli atleti potranno optare tra uno dei due attrezzi rimasti, si sommeranno ancora i riscontri e le quattro migliori coppie approderanno alla finale dove ci si dovrà esibire nella specialità rimanente. Sommatoria finale e definizione del podio con l’assegnazione delle medaglie di una prova un po’ arzigogolata e di cui bisogna prendere le misure.

L’Italia ha tutte le carte in regola per puntare al colpaccio con Manila Esposito e Lorenzo Minh Casali. Gli azzurri hanno stampato il miglior punteggio di qualifica e se la dovranno vedere soprattutto con i britannici Jake Jarman e Ruby Evans, i francesi Anthony Mansard e Morgane Osyssek-Reimer, gli ungheresi Krisztofer Meszaros e Greta Mayer, i tedeschi Timo Eder e Karina Schoenmaier, gli spagnoli Nestor Abad e Alba Petisco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di oggi (mercoledì 28 maggio) agli Europei 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Mercoledì 28 maggio

Ore 17.00 Gara a squadre miste – Diretta tv su RaiSportHD

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI

Manila Esposito, Lorenzo Minh Casali.