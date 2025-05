Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 26 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara

Oggi lunedì 26 maggio (a partire dalle ore 11.00) incominciano gli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) si alza il sipario sulla rassegna continentale e si preannuncia subito grande spettacolo con le qualificazioni femminili, che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre. Quattro suddivisioni da urlo ci terranno compagnia fino alle ore 20.00 per conoscere le formazioni che saliranno sul podio e le individualiste che si qualificheranno alle varie finali.

L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandissime ambizioni, desiderosa di confermarsi sul trono dopo il dominio inscenato lo scorso anno a Rimini. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, trascinata da due veterane come Alice D’Amato e Manila Esposito, che saranno supportate dalle esordienti Giulia Perotti, Sofia Tonelli ed Emma Fioravanti. L’obiettivo del quintetto guidato dal DT Enrico Casella è il titolo, oltre al maggior numero possibile di pass per gli atti conclusivi.

Le azzurre scenderanno in pedana alle ore 18.00, nella quarta e ultima suddivisione insieme alle altre big come Francia, Gran Bretagna, Germania e Romania. Le Fate partiranno dal corpo libero, ad aprire la gara sarà Manila Esposito, che si cimenterà su tutti gli attrezzi. Alice D’Amato non si esibirà al quadrato, Perotti non approccerà il volteggio, due salti alla tavola e corpo libero per Fioravanti, giro completo per Tonelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di oggi (lunedì 26 maggio) agli Europei 2025 di ginnastica artistica. L’ultima suddivisione sarà trasmessa in diretta streaming su Eurovision Sport, tutte le qualificazioni saranno visibili in diretta streaming su Gym Tv Online al costo di 20 euro, garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Lunedì 26 maggio

11.00-12.05 Qualificazioni femminili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: prima suddivisione

12.30-14.35 Qualificazioni femminili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: seconda suddivisione

15.30-17.35 Qualificazioni femminili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: terza suddivisione

18.00-20.00 Qualificazioni femminili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: quarta suddivisione (con ITALIA)

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport per l’ultima suddivisione, gratis; Gym Tv Online per tutte le qualificazioni, al costo di 20 euro.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale.