Enrico Casella: “Vediamo di continuare a vincere”. Esposito: “La mista è adrenalina pura”

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre miste che ha animato la terza giornata degli Europei 2025 di ginnastica artistica: Manila Esposito e Lorenzo Minh Casali sono riusciti a salire sul terzo gradino del podio in questa neonata prova, che sarà inserita anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (magari con qualche accorgimento). Gli azzurri hanno battuto la Francia nel testa a testa sulla pedana di Lipsia, mentre la Germania ha regolato la Gran Bretagna nell’incrocio per il titolo.

La campana e il marchigiano hanno eseguito degli ottimi sforzi, ma forse si poteva adottare un’altra strategia schierando Manila al volteggio al primo turno e spostando il corpo libero o la trave nella seconda fase, in modo da giocarsi l’esecuzione al quadrato o sui 10 cm nell’eventuale sfida per l’oro. Ragionamenti su cui si ritornerà nel prossimo futuro lungo il cammino verso i Giochi, intanto si festeggia la terza medaglia continentale dopo il trionfo delle Fate e il bronzo dei Moschettieri.

Enrico Casella, Direttore Tecnico del settore femminile, ha tracciato un bilancio attraverso i canali federali: “Una bella medaglia di bronzo, abbiamo altre giornate e vediamo di continuare a gareggiare e a vincere come abbiamo fatto in queste prime gare. Tre medaglie in tre giorni è un bel bottino“.

Grande soddisfazione da parte di Manila Esposito: “Una bellissima gara, una cosa nuova è stato molto bello perché era pura adrenalina perché guardavi gli altri atleti che facevano i loro esercizi al meglio possibile e abbiamo dato il massimo. Abbiamo cercato di usare la miglior strategia possibile e ci siamo guadagnati il terzo posto“.