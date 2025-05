Enrico Casella: “Tre Europei vinti in quattro anni, questa volta era difficile. D’Amato non era in forma”

L’Italia ha vinto la gara a squadre degli Europei 2025 di ginnastica artistica, imponendosi a Lipsia (Germania) nonostante cinque cadute. La nostra Nazionale ha conquistato il terzo titolo nelle ultime quattro edizioni della rassegna continentale, a dimostrazione dell’elevata caratura del movimento tricolore femminile. Alice D’Amato, Manila Esposito, Sofia Tonelli, Giulia Perotti ed Emma Fioravanti sono salite sul gradino più alte podio, iniziano con un successo il nuovo quadriennio.

Enrico Casella ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali, alla guida di un gruppo che la scorsa estate si è messa al collo l’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Negli ultimi quattro anni abbiamo vinto tre volte e abbiamo fatto un secondo. Quest’anno era più difficile perché tre quinti di squadra non avevano mai fatto questa esperienza e anche le reduci dai Giochi non era all’apice della forma, abbiamo condotto in porto una gara con errori che comunque ci servono“.

Il Direttore Tecnico ha poi proseguito: “Nei prossimi giorni ci aspettano ancora tante gare. Aspettiamo la coppia mista, domani vediamo chi affiancherà Manila. Poi all-around con Manila e Sofia: bellissima esperienza per Sofia, Manila è campionessa in carica e poi sarà impegnata in tre finali di specialità. Ne abbiamo davvero tante, anche Sofia alla trave ed Emma al corpo libero“.

Un passaggio anche su Alice D’Amato, oggi caduta alla trave e alle parallele asimmetriche: “Alice non era in forma, è venuta qui per aiutare la squadra, il suo doppio avvitamento al volteggio era fondamentale. È presto per vederla nella forma dei Giochi, ma è sulla strada giusta e presto la vedremo a quei livelli“.