Dove vedere in tv gli Europei di ginnastica artistica 2025: quali gare saranno solo in streaming. Orari e programma

A Lipsia (Germania) andranno in scena gli Europei 2025 di ginnastica artistica, in programma dal 26 al 31 maggio. Dopo il grande spettacolo offerto lo scorso anno a Rimini, la rassegna continentale che apre il nuovo quadriennio olimpico sbarcherà in terra tedesca: incomincia il lungo cammino che condurrà ai Giochi di Los Angeles 2028, tra l’altro la manifestazione andrà in scena un mese dopo rispetto alla sua collocazione più tradizionale.

Il programma è insolito perché si scenderà in pedana già il lunedì e si andrà avanti fino a sabato, dunque non ci saranno gare nella giornata di domenica come invece accade praticamente sempre in ambito sportivo. Ad aprire le danze saranno le qualificazioni femminili che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre e si proseguirà il giorno successivo con lo stesso schema al maschile. Attenzione al programma del mercoledì: debutterà la nuova gara a coppie miste, format che sarà presente anche a Los Angeles 2028.

Risolte le competizioni a squadre ci sarà spazio per gli individualisti: giovedì si disputeranno i due all-around, mentre tra venerdì e sabato si salirà sui singoli attrezzi per le finali di specialità. Grande attesa per l’Italia, che ha tutte le potenzialità per giganteggiare con le donne dopo il dominio inscenato l’anno scorso a Rimini e togliersi delle belle soddisfazioni con gli uomini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai per quanto riguarda le finali (palinsesto dettagliato da definire), in diretta streaming su Rai Play (palinsesto dettagliato da definire) per quanto riguarda le finali e su Eurovision Sport per l’ultima suddivisione delle qualificazioni; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNSTICA ARTISTICA

Lunedì 26 maggio

11.00-12.05 Qualificazioni femminili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: prima suddivisione

12.30-14.34 Qualificazioni femminili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: seconda suddivisione

15.30-17.34 Qualificazioni femminili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: terza suddivisione

18.00-20.00 Qualificazioni femminili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: quarta suddivisione (con ITALIA)

Martedì 27 maggio

10.00-12.55 Qualificazioni maschili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: prima suddivisione

14.00-16.55 Qualificazioni maschili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: seconda suddivisione

17.30-20.30 Qualificazioni maschili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: terza suddivisione (con ITALIA)

Mercoledì 28 maggio

17.00-19.20 Gara mista a squadre

Giovedì 29 maggio

14.00-16.05 Concorso generale individuale femminile

18.30-21.20 Concorso generale individuale maschile

Venerdì 30 maggio

16.00-19.45 Finali di Specialità: volteggio femminile e parallele asimmetriche; corpo libero maschile, cavallo con maniglie e anelli

Sabato 31 maggio

13.00-16.40 Finali di Specialità: trave e corpo libero femminile; volteggio maschile, parallele pari e sbarra

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai per le finali(palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play per le finali (palinsesto dettagliato da definire); Eurovision Sport per l’ultima suddivisione delle qualificazioni; Gym Tv per tutte le qualificazioni.

Diretta Live testuale: OA Sport per tutti gli Europei.