Come funziona la gara mista agli Europei di ginnastica artistica? Regolamento arzigogolato, novità olimpica

La gara a squadre miste farà il proprio grande debutto internazionale nel pomeriggio odierno, quando animerà la terza giornata degli Europei di ginnastica artistica. Al netto di un’ormai abituale apparizione alla Swiss Cup in autunno, l’evento a coppie non ha precedenti in un contesto di primaria importanza come lo è la rassegna continentale e questa prova sarà di fondamentale importanza perché rappresenterà un antipasto di quello che succederà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Ai Giochi in programma tra tre anni, infatti, sarà presente questo evento, come confermato qualche mese fa dal CIO: assegnerà medaglie al pari delle gare a squadre di genere, degli all-around e delle specialità. Ci potrebbero essere delle modifiche e delle accortezze rispetto al format che verrà adottato a Lipsia, ma prepariamoci a un regolamento arzigogolato. Come funziona la gara mista agli Europei? All’evento si sono qualificati sedici coppie in base ai risultati dei turni preliminari andati in scena tra lunedì e martedì.

Ogni Nazione schiererà un uomo e donna, i quali potranno decidere su quale attrezzo esibirsi (al maschile si può scegliere tra corpo libero, parallele pari, sbarra; al femminile si può selezionare tra corpo libero, volteggio, trave). Si disputerà una prima fase, ogni Paese sommerà i risultati dei propri atleti e le migliori otto coppie accederanno al secondo turno. Gli atleti dovranno optare per uno dei due attrezzi rimasti e le quattro migliori coppie approderanno alla finale dove ci si dovrà esibire nella specialità non ancora selezionata tra le tre previste.

Conterà tantissimo la strategia e sarà fondamentale scegliere il momento giusto in cui esibirsi in una determinata specialità. L’Italia schiererà Manila Esposito e Lorenzo Minh Casali, che si presenteranno con il miglio punteggio di qualificazione. Arriverà una nuova gioia per i nostri colori dopo l’oro delle Fate e il bronzo dei Moschettieri?