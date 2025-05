Chi sono Emma Fioravanti e Sofia Tonelli: i nomi nuovi dell’Italia agli Europei di ginnastica artistica

Alice D’Amato e Manila Esposito avranno il compito di guidare l’Italia agli Europei 2025 di ginnastica artistica, che andranno in scena a Lipsia (Germania) dal 26 al 31 maggio. Le due Fate di riferimento saranno il fulcro della squadra che cercherà di confermarsi sul tetto del Vecchio Continente dopo il dominio dello scorso anno a Rimini: la genovese si presenterà da Campionessa Olimpica alla trave e Campionessa d’Europa alla trave, mentre la campana difenderà i titoli nel concorso generale, sui 10 cm e al corpo libero.

Ad affiancare la 22enne e la 18enne ci sarà Giulia Perotti, la grande promessa del movimento tricolore: la 15enne piemontese è fresca di scudetto conquistato con la Libertas Vercelli e sarà alla sua prima uscita internazionale da senior dopo aver dominato nelle categorie giovanili, con tanto di titolo mondiale juniores al corpo libero nel 2023 e oro europeo alle parallele e al quadrato lo scorso anno. L’allieva di Federica Gatti ed Enrico Pozzo è da tempo sotto i riflettori ed è conosciuta dal grande pubblico per le sue doti inequivocabili.

Sono invece meno note Emma Fioravanti e Sofia Tonelli, i due elementi che completeranno il quintetto della nostra Nazionale per la spedizione in terra tedesca. Entrambi debutteranno agli Europei assoluti. Fioravanti è nata a Milano il 6 ottobre 2009, si allena nel capoluogo meneghino sotto la guida di Tiziana Di Pilato e Paolo Bucci, è in forza alla Forza e Coraggio di Milano; Sofia Tonelli è nata a Empoli (in provincia di Firenze) il 18 novembre 2007, è tesserata per la Saltavanti Empoli ed è allenata da Diego Pecar.

Entrambe hanno partecipato al Trofeo di Jesolo qualche settimana fa, vincendo la gara a squadre e chiudendo rispettivamente al settimo e al tredicesimo posto nel concorso generale individuale. Sono due buone generaliste in grado di fornire un valido contributo alla squadra, Fioravanti ha partecipato alla Serie A con la Forza a Coraggio (quinto posto) mentre Tonelli ha rappresentato la Brixia Brescia (quarta piazza). La lombarda ha dimostrato di avere delle valide doti al corpo libero, la toscana ha indossato il body azzurro anche in Coppa del Mondo a Baku nella passata stagione ma fermandosi in qualifica su tutti gli attrezzi.