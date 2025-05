LIVE Berrettini-Fearnley 6-4, 7-6, ATP Roma 2025 in DIRETTA: rimonta di forza nel secondo set e pass per il 3° turno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’esordio molto positivo di Matteo BERRETTINI, che cancella due set point, vince per 2 set a 0 e sfiderà il vincente di Ruud-Bublik al 3° turno: un saluto sportivo!

13:11 Sono alla fine 23 i vincenti e 31 i gratuiti del romano, contro il 21-30 di Fearnley, che praticamente non ha giocato il tie-break del 2° set. Con la prima il 91% di punti vinti che dà fiducia a Berrettini, che raccoglie il 90% con la seconda e 6 ace, ma un 2 su 7 di trasformazione delle chance di break.

13:10 E allora, 4 anni dopo torna a giocare innanzitutto ma anche a vincere una partita tra le mura amiche. Trema la mano a Berrettini dall’emozione. Il secondo set è stato veramente probante, ma con un colpo di coda il romano l’ha girato e ha quindi chiudo provvidenzialmente in due set la pratica.

“Che confusione, sarà perché ti amo” le note della canzone dei Ricchi e Poveri risuonano sul Campo Centrale del Foro Italico, che riaccoglie dopo 4 anni MATTEO BERRETTINI!

13:09 BERRETTINI b. Fearnley 6-4, 7-6(0)!! A zero si conclude il gioco decisivo del secondo set, un parziale in cui l’azzurro ha cancellato 2 set point.

Si, ha effettivamente qualcosa lo scozzese. Dispiace, ha tenuto il campo alla grande nel secondo parziale e in generale nel match.

6-0 Non risponde Fearnley! SEI PALLE MATCH BERRETTINI!

5-0 Palla corta con cui si offre lo scozzese. E andiamo!

Seconda

4-0 Altro errore gratuito di Fearnley, che pare avere qualcosa.

3-0 FUORIIIII il recupero di Fearnley. Incredibile inside in di Berrettini da metri fuori dal campo. Incredibile punto.

2-0 PRIMA VINCENTE! 219 i chilometri orari.

1-0 Errore gratuito di dritto dopo la seconda in kick Fearnley! Mini-break!

6-6 TIE-BREAK!

40-15 Numero di Berrettini! Il nastro porta fuori posizione il romano, perfetto tuttavia lo slice lungoriga: gran vincente!

30-15 Muove il gioco molto bene con il dritto prima anomalo e poi inside in il romano e forza il recupero in rete dello scozzese.

15-15 Si ferma in rete il rovescio difensivo di Berrettini, attenzione!

15-0 Prima vincente anche del romano!

5-6 C’è da soffrire ancora nel 2° set.

40-0 Gran kick di Fearnley e punto.

30-0 Servizio e dritto.

15-0 Ace (3°), secondo del parziale.

5-5 Altra prima e altro punto Berrettini!

40-15 ACE (6°)!

30-15 Prima slice imprendibile. La sfiora e nulla più lo scozzese.

15-15 Pazzesco rovescio lungoriga di Fearnley.

Seconda

15-0 Coppia di dritti a disegnare il campo di Berrettini.

Seconda

4-5 IN RETEEEEEEEE! Il dritto di Fearnley. Esplode di nuovo il Centrale!

Seconda

40-A MIRACOLO difensivo di rovescio di Matteo, poi il dritto lungoriga mozzafiato! Esplode il Centrale per accogliere la palla break!

40-40 Grandissima corsa in avanti di Berrettini che recupera sulla riga e chiude con la stop volley!

A-40 Servizio e dritto Fearnley.

40-40 BUONO il lob slice di Berrettini, poi la stop volley! C’è ancora!

40-30 Attacco di dritto niente di ché Fearnley, passante di rovescio di Matteo che gli dà poi la chance di passare di dritto. Si ferma in rete però il tentativo e l’occasione di riaprire il parziale.

30-30 Di nulla out il dritto a colpo sicuro, sull’inside in, di Fearnley.

Seconda

30-15 In rete il tocco di Fearnley dopo la palla corta ben giocata.

30-0 Servizio e palla corta.

15-0 Prima vincente Fearnley.

3-5 Dai, quantomeno si assicura di servire per primo nel set decisivo Berrettini!

40-15 Fuori la risposta di Fearnley.

30-15 Attacco di dritto e comoda volèe Berrettini.

15-15 Sbaglia Fearnley dopo l’ottima risposta di dritto.

0-15 Scarico il dritto del romano. Si ferma in rete. C’è da tenere questo game per servire per primi nel 3° set.

2-5 Servizio e dritto Fearnley.

A-40 Slice in mezzo al campo giocato dallo scozzese, ci casca con il dritto Berrettini.

Seconda

40-40 Attacco in chop di dritto Fearnley, Aggancia poi la volèe sul passante lungoriga di Berrettini e la deposita in modo vincente.

SECONDA

30-40 Bravo lui, servizio e palla corta ben giocata.

15-40 Lungo l’approccio con il rovescio di Fearnley.

15-30 In rete lo slice dello scozzese.

15-15 Risposta profonda del romano a dargli il punto!

15-0 Servizio vincente Fearnley.

2-4 Accorcia le distanze Berrettini! Bel game!

40-15 Chip and charge Fearnley che non va a segno.

30-15 Risposta di dritto di Fearnley a segno.

30-0 Ancora con la prima si spalanca il campo e chiude con il dritto!

15-0 Servizio e dritto!!

1-4 In rete, appena, la smorzata di Berrettini. Bruttissimo momento del romano.

A-40 Niente, non risponde di dritto sulla seconda Berrettini.

40-40 Ace (2°). Bravo lui stavolta.

40-A REGALONE di dritto dopo il servizio. Grazie!!!!

SECONDA

40-40 Doppio fallo (4°) Fearnley. Grazie!

40-30 Risposta vincente di dritto Berrettini!

40-15 Recupero di Berrettini che è stretto ma viene letto comodamente dallo scozzese. Corsa in avanti fatta per nulla.

30-15 Largo il recupero di rovescio di Berrettini.

15-15 Prima vincente dello scozzese.

0-15 In rete il dritto, su palla bassissima, di Fearnley.

1-3 Stavolta azzecca la risposta Fearnley e colpisce con il ricamino di rovescio, palla corta vincente. Break!

40-A Erroraccio di dritto Berrettini. Calo d’attenzione a punto fatto. Palla break. La seconda del match!

40-40 Si offre con l’approccio slice, a seguito della deviazione del nastro Berrettini. Passa di rovescio Fearnley.

40-30 Prima vincente Berrettini! Forza!

30-30 Si butta avanti con poco Berrettini ma il passante di dritto di Fearnley si ferma in rete!

15-30 Va dalla parte giusta Fearnley ma il romano tira una bordata con il dritto e fa il punto!

0-30 Doppio fallo (2°) del romano. Occhio!

0-15 In rete il rovescio difensivo di Berrettini.

1-2 Sotto la rete lo slice del romano.

40-30 Lungo il rovescio dello scozzese e gioco che si riapre.

40-15 Comodo dritto messo lungo da Berrettini. Peccato!

30-15 Primo ace per Fearnley.

15-15 Lunga la bordata di dritto lungoriga del romano.

0-15 Doppio fallo (3°) di Fearnley.

1-1 Ace (5°), primo da sinistra!

40-30 Ace (4°), tutti da destra.

30-30 Non risponde di dritto però alla prima solida del romano!

15-30 Strepitoso recupero di rovescio di Fearnley, stretto e vincente.

15-15 Prima vincente a 215 km/h.

0-15 Doppio fallo (1°) Berrettini.

0-1 Tiene il primo gioco al servizio nel 2° set lo scozzese.

40-30 In spostamento Berrettini mette in rete il dritto lungoriga.

30-30 Sbaglia purtroppo una comoda volèe Matteo.

15-30 Spinge di dritto e fa punto Berrettini!

15-15 Servizio e dritto Fearnley.

0-15 PASSA di rovescio, lungoriga, Berrettini!

BERRETTINI-Fearnley 6-4! Prima vincente e primo parziale, IMPORTANTISSIMO, portato a casa non senza sudare dal giocatore di Roma!

40-15 Non risponde di dritto, sulla seconda, Fearnley! Coppia di palle set!

30-15 La prima, la prima, la prima!

15-15 Miracoloso recupero di Fearnley, che si dimostra un gatto a muoversi in avanti. Poi stringe anche magnificamente l’angolo per recuperare in modo vincente la perfetta palla corta del romano!

15-0 Largo di poco il passante di rovescio di Fearnley! Servizio e attacco di dritto Berrettini!

5-4 E c’è il breeeeak! Se ne va il dritto, l’ennesimo del game dello scozzese. Arriva un pesantissimo break del romano!

40-A DOOOOOPPIO FALLO (2°) Fearnley. Ci regala una terza chance!

40-40 IL LOB SULLA RIGA DI BERRETTINI, pubblico pronto ad esplodere: stop volley di dritto appoggiata in rete. NOOOO!

30-40 Bravo lui: slice e dritto anomalo.

15-40 Altro gratuito! Ancora di dritto! Palle break, due! Ora!

15-30 Sbaglia un altro dritto Fearnley, risposta comunque ottima, pesante di dritto di Matteo. Prima ‘mini’ chance!

15-15 Lungo il dritto dello scozzese.

15-0 Attacco di rovescio e comoda volèe alta di rovescio Fearnley.

4-4 A zero Berrettini! Stavolta neanche l’ombra di problemi.

40-0 ACE (2°)!

30-0 SUPER punto di rovescio del romano! Prima il lungoriga, poi il cross! BENE!

15-0 Non risponde di dritto, errore grave, Fearnley.

Palle nuove per il romano, seconda di servizio.

3-4 A quindici lo scozzese. Si dimostra un osso duro.

40-15 Smorzata vincente di rovescio di Fearnley.

30-15 Errore di dritto dello scozzese qui.

30-0 Servizio e dritto Fearnley.

15-0 Prima vincente.

3-3 Seconda in kick, Fearnley cerca il dritto in risposta e si offre al colpo in sicurezza di là del romano! Esce da un gioco complessissimo Berrettini!!!

A-40 Servizio al corpo e dritto anomalo!

40-40 Stop volley troppo corta Berrettini, passa di rovescio lo scozzese.

A-40 Sul nastro il dritto di Fearnley! Altro regalo che ci prendiamo eccome!

40-40 Non è praticamente mai partita la palla dalle corde della racchetta di Berrettini. Per fortuna ci ha pensato Fearnley a regalare con il rovescio!

Seconda

30-40 Rimane sulle corde la smorzata dopo la prima di servizio Berrettini. Butta via il quindici e offre la prima chance di break!!!

30-30 Kick vincente Berrettini!

15-30 Servizio e dritto! Forza!

0-30 Si fionda con i piedi dentro il campo Fearnley dopo la risposta arcuatissima di dritto e chiude con l’anomalo stretto. Attenzione!

Seconda

0-15 No, raro tocco errato da parte del romano. Lo beffa con il lob Fearnley.

2-3 Ancora servizio e dritto per lo scozzese.

A-40 Servizio e dritto Fearnley.

Andava a 155km/h!!

40-40 STAVOLTA LO TIRAAA! Era molto più complicato ma è uscito un clamoroso numero di dritto con il passante in corsa lungoriga!!!

40-30 Attacco di dritto che dà il punto a Fearnley, era anche arrivato bene a tirare il passante di dritto Berrettini ma si è spento in rete.

30-30 Si butta a rete e chiude in maniera magistrale in avanti di rovescio Fearnley.

15-30 Cross di dritto dal centro che dà il punto a Berrettini!

15-15 Disegna il campo con il cross di dritto e la comoda chiusura di rovescio Fearnley.

0-15 Pesantissimo dritto del romano dal centro e 5° punto di fila!!

2-2 Ace sporco e a zero Berrettini!

40-0 Terza prima del game, terzo punto diretto!

30-0 Servizio vincente!

15-0 Ace sporco del romano!

1-2 Splendida smorzata di rovescio dopo l’ottimo recupero in corsa di dritto Fearnley.

A-40 Largo il dritto carico, errore gratuito grave di Berrettini.

40-40 Passa di rovescio Berrettini!! Attacco ottimo di rovescio lungoriga ma stop volley-assist dello scozzese!

40-30 Servizio e volèe a segno di Fearnley.

30-30 In rete il rovescio difensivo del romano.

15-30 Errore gratuito di dritto Fearnley.

15-15 Risposta profonda e dritto del britannico in rete.

15-0 Servizio e dritto pesante Fearnley.

1-1 Grandissimo cross vincente del romano!!!

40-15 Servizio e comodissimo dritto!

30-15 Primo ace per Berrettini!

15-15 Due pallate di dritto e dopo il comodo tocco vicino alla rete!

0-15 Gratuito di dritto del romano.

0-1 A quindici apre il match lo scozzese.

40-15 Servizio e dritto.

30-15 Attacco vincente sul rovescio del romano.

15-15 Esce il dritto carico di Berrettini.

0-15 Doppio fallo di metri in apertura di Fearnley.

Jacob Fearnley al servizio

11:08 Cerimonia di sorteggio che è durata più del previsto: 3′ e si parte!

11:01 Boato del Campo Centrale del Foro Italico per ammirare nuovamente in campo Matteo Berrettini!

Giocatori in campo!

10:50 L’esordio non è dei più comodi. L’avversario c’è, ma la tensione la farà sicuramente da padrone e sappiamo come il romano sia un altro giocatore quando riesce a mettersi dietro la pressione. L’inizio però sarà sicuramente delicatissimo.

10:44 E quindi, Berrettini ritorna al Foro Italico dopo 4 anni. “Qui è dove ho imparato ad amare il tennis e dove ho sognato di diventare un giocatore. Voglio assolutamente godermi questa atmosfera” queste le parole al miele del romano per il torneo di casa.

10:38 Ancora 20′ circa e saranno in campo Matteo Berrettini e Jacob Fearnley per il loro match di 2° turno sul Campo Centrale di Roma!

Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con gli Internazionali d’Italia 2025 e con la DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno di Matteo BERRETTINI, opposto al britannico Jacob Fearnley sul Centrale del Foro Italico.

Partita non scontata per il romano, se si considera il valore del rivale e anche il fatto che siamo al tanto temuto esordio romano, e Berrettini è testa di serie in questo torneo e ha aspettative. A patto di riuscire a gestire nel migliore dei modi le tante emozioni che il romano sicuramente si troverà a vivere: ci sarebbe un 3° turno contro Bublik o Ruud. Insomma, l’occasione di giungere in ottavi c’è!

Di fronte c’è un giocatore in ascesa, che ha raggiunto un grande 2° turno a Madrid dalle qualificazioni e qui ha messo fine alla carriera di Fabio Fognini, quantomeno nella Città Eterna. Il numero 52 del mondo virtuale sta dimostrando di essere ormai pronto per questo livello e per questi motivi oggi è pericoloso, non ultimo c’è il fatto che nella giornata di giovedì proprio sul Centrale aveva battuto Fognini, quindi ha già solcato quel prestigioso terreno.

Il n.3 d’Italia (e lo sarà comunque finisca questa settimana) si trova a giocare il suo torneo preferito, quantomeno dal punto di vista dell’affetto che riceve, dopo ben 4 anni. L’unico lato positivo è che non difende punti fino al torneo di Stoccarda, e potrà quindi salire in classifica ATP. Intanto se vince oggi salta via Auger e Nakashima e si issa al 28° posto mondiale, provvisoriamente.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita d’esordio agli Internazionali d’Italia 2025 di Matteo BERRETTINI, contrapposto al britannico Jacob Fearnley. Si parte proprio alle ore 11 sul campo Centrale: vi aspettiamo!