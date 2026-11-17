Alexander Zverev è inarrestabile. Nella seconda giornata del girone John McEnroe delle ATP Finals il tedesco, testa di serie numero uno, piega l’americano Ben Shelton, numero tre del tabellone, 6-2 7-6(4) in un’ora e trentacinque minuti ed è il primo giocatore a tagliare il traguardo delle semifinali.

Il numero uno del mondo sigla il break in apertura sul diritto dell’avversario e consolida il vantaggio con il rapido 2-0. Lo statunitense, dopo aver salvato due palle dello 0-3, entra in partita con il 2-1, mentre il tedesco, dopo aver annullato due possibilità del 2-2, allunga 3-1 forzando l’errore da fondo del rivale. Zverev sfrutta ancora gli errori del suo sfidante per timbrare il break del 4-1, firma il 5-1 con la discesa a rete e chiude con l’ace per il 6-2.

Il numero tre del tabellone difende il servizio inaugurale. Il tedesco replica a zero per l’1-1. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di battuta, fondamentale nel quale i due contendenti concedono le briciole agli avversari, solo due dei primi otto giochi si chiudono a 30. Shelton, dopo aver annullato due palle break, sigla il 5-4 con l’ace. Nessuno dei due riesce a sopravanzare il rivale e il 6-6 diventa inevitabile. Il numero uno del tabellone rompe l’equilibrio con il minibreak del 3-1 propiziato dal colpo in avanzamento fuori misura dello statunitense, ma Shelton impatta 3-3 con la fulminante risposta d’incontro con il rovescio. Zverev sfrutta l’errore di diritto dell’americano per il 5-3 e chiude 7-4 con il meraviglioso passante lungolinea di diritto.

Zverev chiude la sua prova con quattordici ace, non commette doppi falli e serve il 75% di prime. Il tedesco conquista l’88% di punti sulla prima e il 64% se deve affidarsi alla seconda. Il numero uno del mondo mette a referto venticinque vincenti, due in più dello statunitense, e limita a dieci il numero dei gratuiti, contro i ventiquattro che penalizzano la prova dell’americano.