“Zitto e guida”, il secco team-radio tra Wolff e Russell: l’episodio della Q3 in Brasile

Un giro da pole position svanito a pochi metri dal traguardo, l’urlo di rabbia del pilota nell’abitacolo e il richiamo glaciale del Team Principal a chiudere la questione. Le qualifiche del Gran Premio del Brasile a Interlagos lasciano in eredità alla Mercedes non solo un secondo tempo cronometrato amaro per George Russell, ma anche l’ennesimo spaccato di nervi tesi via radio con Toto Wolff.

Il cronometro stava sorridendo al numero 63 delle Frecce d’Argento. Nel momento decisivo della Q3, Russell aveva acceso due settori record (“fucsia”), costruendo un vantaggio tale da mettere seriamente nel mirino la pole position poi conquistata da Lando Norris in 1:27.470.

Proprio nel tratto conclusivo del giro, però, dal muretto Mercedes è arrivato l’ordine perentorio di rallentare e abortire il tentativo a causa del traffico e della gestione della sessione. Una doccia fredda che ha costretto il britannico a chiudere le qualifiche in 1:27.674 — secondo tempo assoluto, che per effetto di una penalità di cinque posizioni da scontare in griglia lo farà arretrare ulteriormente allo start.

La reazione di Russell non si è fatta attendere. Appena aperto il collegamento radio, il pilota si è lasciato andare a uno sfogo durissimo contro la chiamata del box, contestando la gestione di un’occasione che sentiva ormai in pugno.

È stato a quel punto che sulla frequenza è entrata direttamente la voce di Toto Wolff. Per evitare che la frustrazione degenerasse in diretta mondiale e distraesse il pilota dal resto delle operazioni in pista, il manager austriaco ha troncato sul nascere ogni polemica con un laconico “Pensa a guidare” — un richiamo secco, sintetizzato subito in telecronaca come un vero e proprio “Zitto e guida“.

Non è la prima volta in questa stagione 2026 che Wolff sceglie la linea dura via radio per gestire l’emotività dei suoi piloti nei momenti di massima pressione, in un’annata in cui Russell sta spesso faticando a trovare la giusta continuità rispetto al compagno di squadra Kimi Antonelli — già laureatosi campione del mondo e pronto a scattare dalla prima fila accanto a Norris proprio grazie alle penalità altrui.

Sceso dalla monoposto, Russell non ha nascosto l’amarezza per l’episodio: “Congratulazioni a Lando, ma il mio giro era da pole. Abbiamo commesso un errore di valutazione“, ha dichiarato a caldo, confermando quanto la ferita per quell’occasione sfumata sul circuito paulista sia ancora aperta.