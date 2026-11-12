United Cup 2027: l’elenco dei partecipanti di tutte le nazionali. Presenti 6 top10, assente Sinner

Il 2026 del tennis volge al termine, ma è già tempo di guardare al 2027. Nel massimo circuito internazionale, infatti, non c’è mai troppo tempo per tirare il fiato. In vista della nuova stagione, prima degli Australian Open, in programma dal 17 al 31 gennaio 2027, ci sarà un appuntamento ormai consolidato nel calendario: la United Cup.

Si tratta della competizione a squadre nazionali che, da alcuni anni, inaugura il circuito professionistico, offrendo a giocatori e giocatrici l’opportunità di rappresentare il proprio Paese, conquistare punti per il ranking e testare la propria condizione in vista del primo Slam stagionale. La manifestazione, come da tradizione, si svolgerà in Australia e vedrà anche la partecipazione dell’Italia. L’appuntamento è fissato dal 1° al 10 gennaio, con incontri in programma tra Perth e Sydney.

Il Bel Paese sarà rappresentato in singolare da Flavio Cobolli (n. 6 ATP) ed Elisabetta Cocciaretto, reduce da un intervento chirurgico al ginocchio sinistro e chiamata a ritrovare il ritmo partita e le migliori sensazioni sul campo. Non ci sarà, invece, Jasmine Paolini, protagonista delle precedenti edizioni. Stesso discorso per Jannik Sinner, che non sarà tra i tennisti presenti, alle prese col recupero dall’infortunio al ginocchio destro. A completare la formazione azzurra saranno Andrea Pellegrino, Filippo Romano, Nuria Brancaccio e Angelica Morarelli. Il format prevede confronti tra nazionali articolati in tre incontri: un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto.

Le 18 nazionali partecipanti sono state suddivise in sei gironi da tre squadre ciascuno: i gruppi A, C ed E si disputeranno a Perth, mentre B, D ed F avranno come sede Sydney. Al termine della fase a gironi accederanno ai quarti di finale le sei vincitrici dei rispettivi gruppi, oltre alla migliore seconda classificata di ciascuna delle due città.

L’Italia farà il proprio esordio il 2 gennaio contro la Danimarca, nella sessione diurna di Perth, con inizio alle 03:00 italiane. Il giorno successivo, domenica 3 gennaio, gli azzurri affronteranno il Canada nella sessione serale australiana, in programma alle 10:00 italiane. Si prospetta un girone particolarmente impegnativo, considerando il livello dei giocatori schierati dalle avversarie. La Danimarca potrà infatti contare su Holger Rune e Clara Tauson, entrambi in grado di garantire un rendimento di alto livello. Il Canada, dal canto suo, risponderà con Felix Auger-Aliassime e Victoria Mboko, due elementi di assoluto valore.

Il torneo, nel complesso, vedrà ai nastri di partenza sei giocatori attualmente presenti nella top 10 dei rispettivi circuiti. Oltre a Cobolli, gli Stati Uniti potranno schierare Ben Shelton (n. 4 ATP) e Coco Gauff (n. 4 WTA), mentre la Francia punterà su Arthur Fils (n. 7 ATP). La Spagna, invece, dovrà fare a meno di Carlos Alcaraz, ma potrà contare sull’emergente Rafael Jodar (n. 9). Attenzione anche alla Cechia, che schiererà Linda Noskova (n. 8 WTA), vincitrice di Wimbledon 2026, oltre a un giocatore potente e competitivo come Jiri Lehecka (n. 14 ATP). Un quadro che conferma l’elevato livello tecnico della competizione e lascia presagire una United Cup ricca di spunti interessanti in vista dell’inizio della stagione.

ENTRY LIST UNITED CUP 2027

ARGENTINA

ATP: Tomas Martin Etcheverry, Mariano Kestelboim, Guido Andreozzi

WTA: Solana Sierra, Jazmin Ortenzi, Nicole Fossa Huergo

AUSTRALIA

ATP: Rinky Hijikata, Alex Bolt, Marc Polmans

WTA: Talia Gibson, Daria Saville, Ellen Perez

BELGIO

ATP: Alexander Blockx, Gauthier Onclin, Sander Gille

WTA: Elise Mertens, Polina Bakhmutkina, Magali Kempen

CANADA

ATP: Felix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau, Cleeve Harper

WTA: Victoria Mboko, Kayla Cross, Gabriela Dabrowski

CECHIA

ATP: Jiri Lehecka, Dalibor Svrcina, Petr Nouza

WTA: Linda Noskova, Laura Samson, Jesika Maleckova

CROAZIA

ATP: Dino Prizmic, Matej Dodig, Mate Pavic

WTA: Donna Vekic, Lucija Ciric Bagaric

DANIMARCA

ATP: Holger Rune, Elmer Moller, Johannes Ingildsen

WTA: Clara Tauson, Emma Kamper

FRANCIA

ATP: Arthur Fils, Geoffrey Blancaneaux, Manuel Guinard

WTA: Diane Parry, Leolia Jeanjean, Fiona Ferro

GERMANIA

ATP: Yannick Hanfmann, Florian Broska, Kevin Krawietz

WTA: Tamara Korpatsch, Mona Barthel, Mina Hodzic

GRAN BRETAGNA

ATP: Arthur Fery, Jan Choinski, Neal Skupski

WTA: Emma Raducanu, Francesca Jones, Olivia Nicholls

GRECIA

ATP: Stefanos Tsitsipas, Ioannis Xilas

WTA: Maria Sakkari, Despina Papamichail, Sapfo Sakellaridi

KAZAKHSTAN

ATP: Aleksandr Shevchenko, Dmitry Popko

WTA: Yulia Putintseva, Zhibek Kulambayeva

ITALIA

ATP: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Filippo Romano

WTA: Elisabetta Cocciaretto, Nuria Brancaccio, Angelica Moratelli

POLONIA

ATP: Hubert Hurkacz, Maks Kasnikowski, Jan Zielinski

WTA: Maja Chwalinska, Martyna Kubka, Katarzyna Piter

SPAGNA

ATP: Rafael Jodar, Nikolas Sanchez Izquierdo, Benjamin Winter Lopez

WTA: Paula Badosa, Leyre Romero Gormaz, Yvonne Cavalle-Reimers

SVIZZERA

ATP: Jerome Kym, Leandro Riedi, Jakub Paul

WTA: Belinda Bencic, Susan Bandecchi, Naima Karamoko

UNGHERIA

ATP: Fabian Marozsan, Zsombor Piros

WTA: Anna Bondar, Panna Udvardy, Fanny Stollar

USA

ATP: Ben Shelton, Keegan Smith, Christian Harrison

WTA: Coco Gauff, Varvara Lepchenko, Nicole Melichar-Martinez