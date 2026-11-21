Le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2026 confermano lo straordinario stato di forma della Mercedes tra le luci e le basse temperature del Nevada. Al termine di una sessione tiratissima, le Frecce d’Argento si sono prese la scena: Kimi Antonelli ha fatto segnare il giro più veloce fermando il cronometro sull’1:33.893, mentre George Russell ha chiuso con il terzo tempo in 1:34.224.

Nonostante la penalità di cinque posizioni per la sostituzione del motore endotermico che farà scivolare il giovane pilota italiano in sesta piazzola, la scuderia di Brackley potrà comunque contare sulla prima fila di Russell – secondo in griglia alle spalle del poleman Max Verstappen – per dare l’assalto alla vittoria.

A commentare con soddisfazione ma anche con grande lucidità quanto accaduto in pista è stato il Team Principal Toto Wolff, che ha analizzato così i giri decisivi dei suoi due piloti: “È stata una sessione di qualifica incredibilmente serrata e imprevedibile. Kimi ha trovato un enorme traino nell’ultimo giro e, sebbene pensassimo fosse troppo vicino all’auto davanti, in qualche modo è riuscito a farlo funzionare per segnare il tempo più veloce“.

Il manager austriaco ha poi espresso un pizzico di rammarico per l’occasione sfumata da Russell nel settore centrale, sottolineando però l’ottimo piazzamento in vista della partenza: “Anche George sembrava in una posizione molto forte; aveva quello che sembrava il gap ideale ed era stato il più veloce per tutto il tempo, ma ha perso un po’ di tempo intorno alle curve 7, 8 e 9. È stato sfortunato, ma domani partirà in prima fila, quindi ha tutte le possibilità di lottare per la vittoria questo fine settimana“.

Con un ritmo competitivo mostrato sin dalle prove libere e una monoposto perfettamente a suo agio sul tracciato cittadino statunitense, l’obiettivo del team è ora massimizzare il risultato sotto la bandiera a scacchi, evitando i rischi tipici della partenza. “Dovrebbe essere una gara emozionante e, anche con Kimi che parte da P6 dopo la penalità in griglia, entrambe le auto possono sperare di lottare per il podio. Con le auto in testa così equilibrate, le curve di apertura potrebbero essere entusiasmanti da guardare. Detto questo, sarà una gara lunga, quindi speriamo di superare il primo giro senza intoppi e poi inserirci nella lotta per il resto della serata“.