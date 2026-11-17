Le ATP Finals 2026 sono il primo torneo di Ben Shelton con la collaborazione in presenza di Juan Carlos Ferrero. Nelle ultime settimane il rapporto tra i due è stato ufficializzato, con lo spagnolo che ha deciso di intraprendere un nuovo percorso al fianco del mancino americano. Una decisione che ha sorpreso in molti e che ha aperto la strada ad una coppia che potrebbe conseguire risultati importanti insieme.

La ricerca di Shelton e del padre, fino a questo momento l’unico vero allenatore, è quindi approdata in Spagna, con la scelta di Ferrero che non è stata casuale e superficiale. Toni Nadal, uno dei grandi coach del tennis, ha infatti raccontato come Bryan Shelton abbia addirittura coinvolto Rafael Nadal nella scelta di Ferrero, sottolineando un possibile consiglio del fuoriclasse spagnolo nella scelta del connazionale per affiancare lo statunitense.

Queste le parole di Toni Nadal, riportate da Radio Estadio: “Juan Carlos darà molto ordine al gioco di Shelton. sapevo che l’americano stava cercando un allenatore perché si è messo in contatto con Rafael. Il padre di Shelton (Bryan Shelton) gli ha chiesto consiglio, nient’altro”. L’ex allenatore si è poi soffermato su un’altra coppia formatasi in questo periodo, quella tra Ruud e Ferrer: “Credo che possa avere successo, David Ferrer può aiutare molto Casper (Ruus, ndr)”.

Delle dichiarazioni che confermano il ruolo ancora attivo nel tennis di Rafael Nadal, che avrebbe quindi indirizzato Shelton verso la scelta di Ferrero per fare un salto qualitativo. Dopo queste affermazioni, Toni Nadal ha proseguito commentando le ATP Finals ed il ruolo della Spagna nella prossima Davis Cup: “Vedo Alcaraz molto favorito a Torino, non credo che nel suo gruppo qualcuno possa batterlo. Solo Shelton o Zverev, molto ispirati, possono impedirgli di diventare campione. Con Alcaraz e Jódar, la mia sensazione è che la Spagna sia grande favorita per vincere il trofeo”.