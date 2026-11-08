Tolok sopra i 30 punti, Novara vola nel derby in Serie A1. Bergamo batte Brescia, Busto Arsizio ok

Non soltanto la vittoria di Conegliano contro Macerata nel pomeriggio riservato alla settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Busto Arsizio si è imposta per 3-1 (25-23; 18-25; 25-22; 25-19) sul campo della Consolini, tornando al successo dopo due stop consecutivi e issandosi al nono posto in classifica, mentre le emiliane marcano la quarta battuta d’arresto di fila e ora sono undicesime, in piena lotta per non retrocedere. Leana Grozer (19 punti), Alice Torcolacci (17), Yukiko Wada (15) e Valeria Battista (13) hanno fatto la voce grossa contro Jessica Rivero (21), Martina Bracchi (19) e compagne.

Novara ha vinto a domicilio il derby contro Cuneo per 3-1 (21-25; 25-22; 25-18; 25-22), agganciando Scandicci al quinto posto in classifica generale, a due lunghezze di distacco da Vallefoglia e a -3 da Chieri. Una strepitosa Tatiana Tolok (31 punti), una brillante Sara Bonifacio (12 punti, 5 muri) e Kaja Grobelna (13) hanno avuto la meglio contro il sestetto guidato da Lisiana Grafort (15 punti), Masa Pucelj (14) ed Ela Koulisiani (14).

Bergamo si è imposta al tie-break in casa di Brescia nel sempre sentito derby lombardo. Le ospiti hanno dettato legge per 3-2 (21-25; 25-21; 25-17; 17-25; 15-8) e hanno rafforzato il settimo posto, a un punto di distacco da Novara e Scandicci, mentre le orobiche hanno agganciato Cuneo al penultimo posto, a -1 da Consolini e Firenze. Elena Pietrini (21 punti) e Kendall Kipp (23) sono state decisive contro le padrone di casa guidate da Andjelka Novosel (16) e Andrea Mihaljevic (19).