Superlega volley oggi in tv: orari partite 8 novembre, canali, streaming

La quinta giornata di Superlega concentra domenica 8 novembre tutti gli incontri e propone incroci importanti sia al vertice sia nella parte bassa. Trento-Perugia è il primo confronto diretto tra 2 grandi candidate allo scudetto, ma attenzione anche a Piacenza-Verona e alla trasferta della Cucine Lube Civitanova a Milano. Completano il programma Cisterna-Padova, Prata-Cuneo e Monza-Modena.

Si comincia alle 16.00 all’Allianz Cloud, dove l’Allianz Milano proverà a interrompere il percorso perfetto della Cucine Lube Civitanova, capace di raccogliere 12 punti in 4 giornate. I marchigiani arrivano però da una gara in cui la battuta ha prodotto 8 ace e 32 errori: una pressione efficace, accompagnata da troppi regali. Milano dovrà rallentare Aleksandar Nikolov senza trascurare Loeppky, Bottolo e Gargiulo, cercando maggiore continuità da Rotty e Otsuka per sostenere Dermaux. Il collegamento tra Simone Porro e Simon può diventare una risorsa importante se la ricezione di casa riuscirà a contenere il servizio avversario.

Alle 18.00 la BTS Arena ospiterà il big match tra Itas Trentino e Sir Susa Scai Perugia. Gli umbri guidano la graduatoria con 14 punti e una partita in più, mentre i trentini ne hanno conquistati 11 con 4 vittorie. Sbertoli dovrà poter coinvolgere Flavio e Nedeljković per trattenere il muro al centro e aprire spazi a Michieletto, Lavia e Faure. Perugia può cambiare interpreti senza perdere qualità e dispone in Reggers di un riferimento affidabile anche sui palloni meno precisi. La differenza potrà emergere nella gestione delle ricostruzioni, quando entrambe saranno chiamate a mantenere ordine dopo una difesa o una ricezione staccata dalla rete.

Al PalaBancaSport, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Rana Verona cercano conferme differenti: gli emiliani devono reagire alla prima sconfitta, gli ospiti dare seguito alla rimonta su Milano. Piacenza proverà ad aggredire una ricezione veronese ancora discontinua, limitando le possibilità di Motta Paes. Keita può risolvere anche situazioni complicate, ma avrà bisogno del sostegno di Buchegger, Mozic e Sani. Paolo Porro dovrà invece utilizzare con continuità i centrali per non affidare ogni pallone importante a Bovolenta. Il controllo degli errori al servizio sarà decisivo per valorizzare il potenziale offensivo delle 2 squadre.

La zona bassa propone 2 sfide delicate. Al Palasport di Cisterna di Latina, la Cisterna Volley vuole interrompere una serie di 3 sconfitte contro una Pallavolo Padova ancora senza punti e senza set vinti. Fanizza dovrà coinvolgere Peng e Mazzone per alleggerire Magalini e Barotto, mentre i veneti cercheranno maggiore varietà attorno a Golzadeh. Il cambio palla è il fondamentale nel quale entrambe devono crescere maggiormente. Al Palasport “Crisafulli”, Tinet Prata di Pordenone e Acqua Sant’Anna Cuneo partono da 3 punti: i friulani hanno disputato una partita in meno, i piemontesi hanno perso 3 volte al tie-break. Cuneo si affiderà alla potenza di Féral, provando però ad ampliare la distribuzione con Champlin, Poriya, Codarin e Mosca. Prata risponderà con Klets e Bergmann, oltre al lavoro a muro di D’Heer e Larizza. Nei finali conteranno soprattutto lucidità e precisione dai 9 metri.

La giornata terminerà alle 20.30 all’OpiquadArena con Vero Volley Monza-Valsa Group Modena. I brianzoli, reduci dal primo successo, devono rendere meno dipendente da Frascio la propria produzione offensiva, coinvolgendo Beretta, Petkov e gli attaccanti laterali. Modena proverà ad allontanare Bonacchi dalla rete attraverso il servizio di Luca Porro, senza cercare il punto diretto a ogni rotazione. Mati e Di Martino possono incidere sia in attacco sia a muro, mentre le alternative Meijs e Mujanović permettono ai gialloblù di modificare l’assetto. Monza dovrà accompagnare la difesa con coperture ordinate per dare continuità alla vittoria ottenuta a Cuneo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di domenica 8 novembre della quinta giornata di Superlega.

CALENDARIO SUPERLEGA MASCHILE VOLLEY OGGI

Domenica 8 novembre

Ore 16.00 – Allianz Milano vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 18.00 – Itas Trentino vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta TV su Rai Sport, diretta streaming su VBTV e RaiPlay

Ore 18.00 – Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Rana Verona – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Cisterna Volley vs Pallavolo Padova – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Tinet Prata di Pordenone vs Acqua Sant’Anna Cuneo – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Vero Volley Monza vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su DAZN e VBTV