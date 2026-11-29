La rincorsa a Perugia passa anche dall’Eurosuole Forum. Domenica 29 novembre la settima giornata di Superlega propone Civitanova-Piacenza, confronto fra due squadre chiamate a reagire dopo le sconfitte contro la capolista. La Sir, prima con 22 punti e una partita in più rispetto alla Lube, ospita Modena. Trento cerca conferme a Verona, mentre il derby Monza-Milano e gli incroci di Padova e Pordenone promettono punti importanti nella seconda metà della classifica. Si comincia alle 15 al Pala MAGIS con Rana Verona-Itas Trentino. I padroni di casa devono interrompere la serie di due sconfitte consecutive in campionato, migliorando soprattutto la gestione dell’attacco: i dodici muri subiti a Cuneo rendono necessario affiancare a Keita alternative più continue. Motta Paes dovrà valorizzare Anzani e limitare le situazioni di palla alta scontata. Trento può invece sfruttare la stabilità in ricezione mostrata a Milano per accelerare con Sbertoli e mettere Michieletto e Faure nelle condizioni di colpire contro un muro incompleto.

Alle 17 all’Eurosuole Forum, Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Bluenergy Piacenza cercano risposte dopo gli 0-3 incassati contro Perugia. Per i marchigiani l’anticipo di giovedì ha interrotto una sequenza di sei vittorie in campionato. Ritrovare incisività al servizio aiuterebbe la Lube a organizzare il muro su Bovolenta e Gutierrez; in attacco, le soluzioni centrali possono alleggerire Aleksandar Nikolov. Piacenza dovrà contenere gli errori offensivi e permettere a Paolo Porro di distribuire su tutta la rete, evitando che la pressione ricada soltanto sugli attaccanti esterni.

Sempre alle 17, all’OpiquadArena, Vero Volley Monza-Allianz Milano offre ai brianzoli l’occasione del sorpasso: le due squadre sono separate da un punto. Monza ha ritrovato fiducia a Padova, con Rowan in regia e Larsen a dare nuove possibilità in banda, e cerca continuità nella distribuzione, valorizzando anche Beretta. Milano deve interrompere la serie di tre sconfitte consecutive e recuperare efficacia dalla linea di fondo: venti errori e un solo ace contro Trento hanno limitato le opportunità di contrattacco. Dermaux avrà bisogno del sostegno delle bande e del gioco centrale di Simon.

Alla Kioene Arena, alle 17, Pallavolo Padova e Acqua Sant’Anna Cuneo si affrontano appaiate a sei punti. I veneti devono ritrovare equilibrio dopo lo stop con Monza, coinvolgendo maggiormente Golzadeh e riducendo il carico su Leodolter. Per Behnezhad sarà fondamentale disporre di una ricezione che consenta di utilizzare i centrali. Cuneo arriva dal primo successo stagionale e può contare su Feral, autore di 27 punti contro Verona. Per confermarsi serviranno però un contributo più ampio degli schiacciatori e la capacità di trasformare il lavoro a muro in occasioni offensive.

Alle 18 al Palasport Crisafulli di Pordenone, la Tinet Prata riceve Cisterna Volley. I friulani arrivano da due sconfitte consecutive senza set conquistati, i laziali da cinque stop di fila. Prata ha bisogno di rendere più incisivo il servizio e sostenere l’attacco con Bergmann, Marttila e Terpin. Cisterna deve soprattutto aumentare la produttività di muro e battuta, fondamentali che a Modena hanno portato un solo punto complessivo. Una costruzione più precisa permetterebbe a Fanizza di coinvolgere Mazzone e Peng, aprendo spazi agli attaccanti laterali. La giornata termina alle 19 al Pala Barton Energy con Sir Susa Scai Perugia-Valsa Group Modena. Gli umbri inseguono la nona vittoria in altrettante gare, gli emiliani la terza consecutiva. Il 62% offensivo contro Cisterna testimonia la crescita del cambio palla modenese, ma contro Perugia servirà mantenere qualità anche nelle ricostruzioni. Giannelli dispone di soluzioni diverse per muovere il muro avversario, da Reggers ai centrali. Modena dovrà reggere in ricezione e cercare pressione al servizio senza concedere punti facili: una condizione essenziale per contendere l’iniziativa alla capolista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di domenica 29 novembre della settima giornata di Superlega.

CALENDARIO SUPERLEGA MASCHILE VOLLEY OGGI

Domenica 29 novembre

Ore 15.00 – Rana Verona vs Itas Trentino – Diretta TV su Rai 2, diretta streaming su RaiPlay e VBTV

Ore 17.00 – Cucine Lube Civitanova vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 17.00 – Vero Volley Monza vs Allianz Milano – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 – Pallavolo Padova vs Acqua Sant’Anna Cuneo – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Tinet Prata di Pordenone vs Cisterna Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 19.00 – Sir Susa Scai Perugia vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su DAZN e VBTV