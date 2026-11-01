Superlega volley oggi in tv: orari partite 1° novembre, canali, streaming

Cinque partite completano domenica 1° novembre la terza giornata di Superlega, con incroci già significativi per ambizioni e classifica. Modena cerca i primi punti contro Verona, Padova prova a sbloccarsi a Milano, mentre Piacenza, Civitanova e Trento affrontano trasferte nelle quali dovranno evitare cali di tensione.

Alle 17.00, al PalaSport G. Panini, la Valsa Group Modena ospita la Rana Verona in una sfida che promette scintille. I gialloblù sono ancora senza punti e set vinti, ma il buon rendimento offensivo mostrato contro Piacenza invita a non fermarsi ai risultati. Luca Porro e Nik Mujanović possono sostenere una parte importante dell’attacco, mentre Amir Tizi-Oualou dovrà coinvolgere Roberto Russo e Pardo Mati per impedire al muro veronese di concentrarsi sulle bande. Serve però maggiore continuità nei momenti decisivi e una battuta capace di produrre pressione senza accumulare errori. Verona dispone di più alternative: Rok Mozic e l’ex di turno Paul Buchegger garantiscono peso offensivo, Francesco Sani può modificare gli equilibri durante la gara e Simone Anzani aggiunge esperienza al centro.

Alle 18.00, all’Allianz Cloud, l’Allianz Milano riceve la Pallavolo Padova. La squadra di Guillermo Falasca vuole dare seguito al primo successo distribuendo meglio il carico offensivo attorno a Basil Dermaux. Il coinvolgimento di Robertlandy Simon e il contributo di Tatsunori Otsuka possono allargare le possibilità della regia, affidata alle soluzioni rappresentate da Santiago Orduna e Simone Porro. Padova deve invece stabilizzare la ricezione per consentire ad Arshia Behnezhad di utilizzare anche Lennart Kunstmann e Marco Pellacani. Mattia Orioli ha offerto indicazioni interessanti, ma servirà maggiore efficacia da Amir Mohammad Golzadeh e Mathias Leodolter. La battuta veneta può riaprire il pronostico soltanto se accompagnata da ordine difensivo e precisione nel contrattacco.

Sempre alle 18.00, la Cisterna Volley mette alla prova la Gas Sales Bluenergy Piacenza al Palasport di Cisterna di Latina. I laziali possiedono fisicità e soluzioni per complicare la trasferta degli emiliani, ma devono ridurre il numero degli errori al servizio. Alessandro Fanizza potrà utilizzare Daniele Mazzone e Shikun Peng per trattenere il muro al centro, liberando spazi a Filippo Lanza e Tommaso Barotto. Piacenza cerca il terzo successo consecutivo attraverso la distribuzione di Paolo Porro: Gianluca Galassi rappresenta un riferimento nel gioco rapido, mentre Branko Zlatanov, José Miguel Gutiérrez e Alessandro Bovolenta garantiscono potenza sugli esterni. La squadra di Dante Boninfante dovrà mantenere aggressività senza concedere a Cisterna troppe occasioni gratuite di ricostruzione.

Particolarmente interessante la sfida delle 18.00 tra Acqua Sant’Anna Cuneo e Cucine Lube Civitanova. I piemontesi hanno già trascinato al tie-break Perugia e Milano, dimostrando di poter reggere il confronto con avversarie di alta fascia. Per riuscirci anche contro la Lube dovranno proteggere la ricezione dalla pressione di Simeon Nikolov, consentendo al regista Fernando Argilagos di coinvolgere Daniele Codarin e Leandro Mosca. Iñaki Féral e Poriya Hossein Khanzadeh avranno il compito di sostenere l’attacco nelle situazioni meno favorevoli, limitando palloni murati ed errori. Civitanova può alternare Aleksandar Nikolov, Eric Loeppky e Mattia Bottolo senza perdere pericolosità, aggiungendo al centro le soluzioni offerte da Giovanni Maria Gargiulo e Antonin Klimes. La varietà marchigiana può fare la differenza, ma Cuneo ha già mostrato di saper trasformare le gare interne in lunghe battaglie.

Completa il programma, alle 18.00 al Palasport “Crisafulli”, Tinet Prata di Pordenone-Itas Trentino. I friulani affrontano un’altra candidata allo scudetto e dovranno aumentare la propria produttività offensiva: Alessio Alberini sarà chiamato a trovare equilibrio fra il contributo dei centrali e quello di Jernej Terpin, Lukas Bergmann e Nooa Marttila. Trento può rispondere con la qualità del proprio muro-difesa e con la distribuzione di Riccardo Sbertoli, capace di alternare Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Théo Faure e il gioco rapido. Prata dovrà servire con precisione per limitare questa varietà, mentre la formazione di Marcelo Mendez cercherà continuità nel cambio palla per evitare che l’entusiasmo dei padroni di casa trasformi la sfida in un confronto più complicato del previsto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di domenica 1 novembre della terza giornata della Superlega maschile.

CALENDARIO SUPERLEGA MASCHILE VOLLEY OGGI Domenica 1 novembre

Ore 17.00 – Valsa Group Modena vs Rana Verona – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 18.00 – Allianz Milano vs Pallavolo Padova – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Cisterna Volley vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Acqua Sant’Anna Cuneo vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Tinet Prata di Pordenone vs Itas Trentino – Diretta TV su Rai Sport, diretta streaming su VBTV e Rai Play